Откуда у Аглаи Тарасовой взялся вейп с наркотиком — дал знакомый?

Аглая Тарасова выступила на очередном заседание суда о контрабанде наркотиков. Она заявила, что не знала о содержимом вейпа. Электронную сигарету ей якобы дал знакомый. Такой подарок он сделал звезда сериала "Интерны" в Тель-Авиве. И затем попросил ее "дать обратную связь". Тарасова и не подозревала, что в вейпе были запрещенные вещества.

Что Тарасова сказала на суде

Аглая заверила, что очень сожалеет о том, что ее действия привели к таким последствиям. Она уточнила, что не снимает за себя вину. И понимает свою ошибку.

"Эти три месяца стали очень тяжелым уроком для меня", — призналась Тарасова.

Она также уточнила, что добросовестно соблюдала тот режим, который был назначен ей судом. И не разу не нарушала те условия, которые были поставлены перед ней на заседании. Также Аглая дала понять, что сделала пожертвование фонд, который занимается проблемой наркотиков среди детей.

Что говорила Тарасова о семье

Аглая уточнила, что всю жизнь занималась благотворительностью. Себя Тарасова называет актрисой и надеется, что сможет продолжить сниматься в кино.

"У меня на иждивении пожилые бабушка и дедушка, я помогаю им материально. У бабушки неизлечимое заболевание и мы сейчас особенно друг в друге нуждаемся. Мы перевезли ее из Питера в Москву, потому что очень скучали по ним. Теперь живем рядом", — заверила Аглая.

Ранее мы писали, что Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов выступили на суде, дав характеристику Тарасовой. Они не замечали за актрисой пристрастия к алкоголю или запрещенным веществам. Коллеги знаменитости подметили, что Аглая всегда отличалась трезвостью. И была ответственной и трудолюбивой.

А как вы считаете, могла ли Тарасова не знать о том, что в вейпе были наркотики? Пишите в комментариях.

