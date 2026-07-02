Отец Фриске переписывает жилье на внучку, но Платон все равно получит свою долю

Ранее пенсионер неоднократно заявлял, что оставит жилплощадь внуку Платону, когда тот достигнет совершеннолетия. Однако теперь он передумал.

«Я документы уже отправил, начал переоформлять все на Луну, чего мне ждать?» — объяснил он.

Свое решение Владимир Фриске объяснил возрастом и состоянием здоровья, а также тем, что Платон, по его словам, не проявляет интереса к общению с дедом.

«Платоши нет. Как я буду на него переоформлять? Я уже в возрасте, болею. Все может быть в этой жизни, поэтому надо заранее все сделать. Поэтому переоформляю на внучку», — заявил он.

Речь идет о 90-метровых апартаментах в элитном доме в Шмитовском проезде на Красной Пресне. После смерти певицы они были разделены на три равные доли — между ее родителями и сыном Платоном.

Наследственная доля мальчика закреплена за ним по закону, независимо от желания деда. Однако сам Владимир Фриске владеет принадлежащей ему третью, и именно ее он переписывает на другую внучку.

Пенсионер также поделился мыслями о том, что Платон, возможно, не хочет общаться с родственниками по своей воле, а не из-за запретов отца Дмитрия Шепелева.

«В 13 лет я уже пошел работать. А ему скоро 14 лет будет. Наши двери для него открыты всегда. Но Платон, наверное, сам не хочет... Наверное, мы действительно ему не нужны. Навязываться больше не будем. Он уже взрослый мальчишка. Дай Бог, чтобы у него в жизни все было хорошо», — рассуждает отец певицы.

Конфликт между семьей Фриске и Шепелевым длится уже много лет. Близкие певицы неоднократно жаловались на то, что телеведущий препятствует их общению с внуком и племянником. Шепелев же утверждает, что общается с сыном и ограждает его от лишнего внимания СМИ.

Платон Шепелев сейчас учится в школе, занимается музыкой и танцами. В день смерти матери он почти не выходит на связь с родственниками по материнской линии, что расстраивает ее отца.

Несмотря на заявления деда, юридически доля Платона в квартире остается за ним, и изменить это можно только через суд.