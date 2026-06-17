В чем обвиняли друг друга Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске: один пришел на детскую площадку с пистолетом, а другой называл Жанну бурдюком с водой

В 11-летнюю годовщину со дня ухода Жанны Фриске между ее родными вновь разгорелся скандал. Так, отец сына певицы Дмитрий Шепелев в соцсетях начал объяснять, почему против встреч Платона с бабушкой, дедом и тетей.

По словам Дмитрия, предложения о свиданиях с внуком поступали от родителей и сестры Жанны неоднократно. Однако они хотели, чтобы свидания проходили в присутствии телекамер.

Владимир Фриске назвал эти слова наглой ложью и заявил, что Дмитрий Шепелев уже много лет не позволяет ему увидеться с внуком. И если так продолжится и дальше, то он лишит Платона наследства.

Надо сказать, что эта вражда тянется уже много лет. И началась она с тех пор, как Жанна Фриске заболела раком головного мозга. С того времени обе стороны обвиняют друг друга во всех смертных грехах.

И этой войне нет конца и края. Как же все начиналось, развивалось и, судя по всему, пока не собирается заканчиваться?

Как развивались отношения Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске

Вопреки слухам, роман Фриске и Шепелева не был стремительным: они встречались больше года, успели попутешествовать, но свадьбу не планировали.

Когда Жанна узнала о беременности, это стало полной неожиданностью для обоих. Но влюбленные обрадовались.

Певица подчеркивала, что ребенок был долгожданным, хотя и незапланированным. Об ЭКО, про которое писали во многих СМИ, речи не шло.

Именно эта внезапность, по мнению некоторых, и привела к тому, что Дмитрий не успел войти в круг семьи Фриске. Родные Жанны узнали о нем лишь после известия о ее беременности. А после рождения сына началась тяжелая борьба за жизнь самой певицы.