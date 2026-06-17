В чем обвиняли друг друга Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске: один пришел на детскую площадку с пистолетом, а другой называл Жанну бурдюком с водой

В 11-летнюю годовщину со дня ухода Жанны Фриске между ее родными вновь разгорелся скандал. Так, отец сына певицы Дмитрий Шепелев в соцсетях начал объяснять, почему против встреч Платона с бабушкой, дедом и тетей.
По словам Дмитрия, предложения о свиданиях с внуком поступали от родителей и сестры Жанны неоднократно. Однако они хотели, чтобы свидания проходили в присутствии телекамер.
Владимир Фриске назвал эти слова наглой ложью и заявил, что Дмитрий Шепелев уже много лет не позволяет ему увидеться с внуком. И если так продолжится и дальше, то он лишит Платона наследства.
Надо сказать, что эта вражда тянется уже много лет. И началась она с тех пор, как Жанна Фриске заболела раком головного мозга. С того времени обе стороны обвиняют друг друга во всех смертных грехах.
И этой войне нет конца и края. Как же все начиналось, развивалось и, судя по всему, пока не собирается заканчиваться?
Как развивались отношения Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске
Вопреки слухам, роман Фриске и Шепелева не был стремительным: они встречались больше года, успели попутешествовать, но свадьбу не планировали.
Когда Жанна узнала о беременности, это стало полной неожиданностью для обоих. Но влюбленные обрадовались.
Певица подчеркивала, что ребенок был долгожданным, хотя и незапланированным. Об ЭКО, про которое писали во многих СМИ, речи не шло.
Именно эта внезапность, по мнению некоторых, и привела к тому, что Дмитрий не успел войти в круг семьи Фриске. Родные Жанны узнали о нем лишь после известия о ее беременности. А после рождения сына началась тяжелая борьба за жизнь самой певицы.
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
Как вели себя родные Жанны Фриске во время ее болезни
Дмитрий Шепелев находился рядом с Жанной во время ее лечения: общался с врачами, сопровождал ее за границу. После смерти певицы в своей книге «Жанна» ведущий написал, что старался не думать о том, что творится в Москве.
А вот родные его возлюбленной, как уверял Шепелев, казалось, обрели новые силы. Их окрылило внимание со стороны желтой прессы. Им казалось замечательным, что о Жанне снова заговорили. (Но это лишь гипотеза Дмитрия)
Как вспоминал Дмитрий Шепелев в книге «Жанна», практически все заботы, связанные с лечением певицы, он взял на себя.
По словам ведущего, отец артистки приехал лишь спустя месяц, когда они уже улетали из США в Германию. Дмитрий запомнил сцену прощания: они с Жанной сидели в карете скорой помощи, двери готовились захлопнуться, сын оставался на руках у бабушки. Все старались держаться, но отец, обливаясь слезами, повторял: «Дима, вылечи ее». Однако сам он никуда не полетел. Почему — осталось без ответа.
Несмотря на заявления Владимира Борисовича о том, что американские нановакцины якобы могли навредить его дочери, многие осознавали: именно это экспериментальное лечение подарило артистке два дополнительных года жизни рядом с сыном и близкими.
Сама сестра певицы Наталья Фриске подтверждала: «Жанна прожила два года благодаря экспериментальному лекарству».
Как, по версии Владимира Фриске, Дмитрий Шепелев унижал его дочь
Однако Владимир Фриске в своих интервью рассказывал совсем другие - страшные вещи про Дмитрия.
«Что было дома, в Юрмале, в Америке (в США Жанна проходила лечение, а в Латвии — курс реабилитации — Прим.ред.) — все знают, кто рядом был. Он меня боялся, при мне ничего не говорил.
А так унижал ее сильно: «Ты страшная, толстая, посмотри, на кого ты похожа — бурдюк с водой, ты никому не нужна, все равно скоро сдохнешь». Она боялась с ним разговаривать, боялась за ребенка», — отмечал отец артистки.
Спустя полгода после смерти Жанны Фриске произошел эпизод, который ее отец, по его словам, запомнил на всю жизнь. Одна из подруг артистки спросила у Дмитрия Шепелева, не хочет ли он взять себе ее портрет. Как утверждает Владимир, Шепелев грубо отшвырнул изображение ногой, бросив: «Забирай, мне без надобности». Этот поступок, по словам отца певицы, он никогда не сможет простить телеведущему.
Куда пропали деньги «Русфонда»
В ухудшении отношений между Дмитрием и Владимиром немаловажную роль сыграл и финансовый вопрос.
После диагностирования у Жанны Фриске неоперабельной опухоли мозга через «Русфонд» собрали 69,2 млн рублей на лечение. Из них 11,6 млн ушло на больничные счета, 32,6 млн по просьбе певицы направили на лечение онкобольных детей, а 25 млн перевели на ее личный счет.
Как писала тогда пресса, Фонд получил отчет только о 3,3 млн. Оставшиеся 21,6 млн родственники не вернули, и «Русфонд» подал в суд. Суд обязал наследников (родителей и сына певицы) вернуть долг. Выяснилось, что за несколько недель до смерти Жанны ее мать Ольга сняла эти деньги со счета.
Дмитрий Шепелев назвал это воровством и заявил, что Платон не должен отвечать за действия бабушки. Однако долг разделили между тремя наследниками, и Шепелев выплатил часть за сына. Долг полностью погашен.
Периодически возникают и другие финансовые претензии. В частности, после смерти певицы ее квартиру в США продали за 470 тысяч долларов, а деньги поделили между наследниками.
Владимир Фриске с женой Ольгой. Фото: Global Look Press
Владимир Фриске: «Жанна оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6»
И Владимир Фриске не раз критиковал Шепелева за траты со счета Платона.
Однажды он обвинил Дмитрия в том, что тот растратил наследство сына. На счету Жанны, по словам ее отца, лежали 200 тысяч евро, которых теперь просто нет. Они предназначались его внуку.
«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он забрал и потратил.
Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет, - рассказывал Владимир Фриске в беседе с Woman.ru.
Дмитрий Шепелев о Владимире Фриске: «Он пришел на детскую площадку с пистолетом»
В 2019 году Дмитрий Шепелев рассказывал, что судебное решение позволяло родителям певицы видеться с внуком по полтора часа дважды в месяц, однако они ни разу не воспользовались этой возможностью.
Ведущий также признался, что был потрясен поступком отца Жанны, который явился на детскую площадку с оружием, разыскивая внука.
Дмитрий Шепелев. Фото: Global Look Press
«Как только не стало Жанны, первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке. Он пришел на эту площадку с пистолетом! Я не шучу!
И если бы не охранник, который встал между нами и увел его, я не знаю, что было бы дальше! Он угрожал мне. И это не все, что происходило тогда», — рассказал Шепелев телеведущей Ксенией Собчак в рамках ее YouTube-шоу.
Кроме того, Шепелев упомянул другой инцидент, который, как он считает, был подстроен отцом его бывшей возлюбленной. По его словам, пятеро мужчин заблокировали ему дорогу и на глазах у двухлетнего сына сломали руку его телохранителю. В этот момент, как утверждает телеведущий, Владимир пытался приблизиться к ребенку, которого он держал на руках.
По словам Дмитрия, он стремился оградить сына от лишнего внимания: чтобы его не расспрашивали о внешности, не напоминали о матери и не тревожили лишними вопросами. По его мнению, малыш и так пережил достаточно тяжелое начало жизни.
«С моей стороны была одна главная просьба и требование: не надо публиковать фотографии с ребенком. Но как только не стало Жанны: все по очереди стали выкладывать фотографии, которые они наделали.
Я спрашивал: зачем они это делают. Мне никто не ответил. А после этого они всей семьей идут на ток-шоу и рассказывают, какой я плохой», - рассказывал в интервью Дмитрий Шепелев.
В общем, сейчас разбираться, кто прав, кто виноват в этой истории, можно бесконечно, поскольку у каждой стороны найдется свой аргумент.
Однако многие отмечают, что и Дмитрию Шепелеву, и Владимиру Фриске уже давно пора зарыть топор войны. Ради любимого сына и внука!
А что вы думаете об этой истории? Делитесь в комментариях!
Читайте также: