Отец Жанны Фриске отреагировал на новые признания Дмитрия Шепелева

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев после нескольких лет тишины дал первое большое интервью для канала Надежды Стрелец. В нем он сделал несколько признаний, касающихся его отношений с покойной певицей Жанной Фриске и родителями звезды.

Дмитрий Шепелев объяснил, по какой причине увез сына Платона от умирающей матери, и почему оградил мальчика от общения с бабушкой и дедушкой со стороны Жанны Фриске.

Папа покойной певицы, Владимир Фриске уже успел отреагировать на сам факт интервью Дмитрия Шепелева. Он признался, что полностью откровения несостоявшегося зятя не смотрел и вряд ли будет это делать.

«Если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью — я почитаю и посмотрю», — заявил Владимир Фриске kp.ru.

Он уточнил, что сейчас находится на отдыхе в Дубае, а отрывки из интервью Дмитрия Шепелева Надежде Стрелец ему присылают журналисты.