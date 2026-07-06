Отцу Блиновской вернули квартиру и имущество на 50 миллионов рублей

Апелляционный суд отменил решение о конфискации квартиры площадью около 80 квадратных метров, машино-места и кладовки в жилом комплексе бизнес-класса на Четвертом Верхне-Михайловском проезде.

Ранее Арбитражный суд постановил выставить эту недвижимость на торги, посчитав, что Блиновская фиктивно переписала ее на отца, чтобы скрыть доходы от налоговой .

Однако Олег Останин смог доказать, что приобрел имущество на собственные средства. Его доход за несколько лет превысил 500 миллионов рублей — мужчина владеет сетью ветеринарных клиник. Суд счел его доводы убедительными и снял ограничения с активов.

Елена Блиновская — одна из самых известных российских блогеров-миллионников, создательница «Марафонов желаний». В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег. Позже Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 лет.

Сейчас Блиновская отбывает срок в исправительной колонии № 1 во Владимирской области. Там она работает швеей в швейном цеху — шьет варежки и спецодежду.

Ее зарплата составляет около 6 700 рублей в месяц. В лучшие времена «королева марафонов» зарабатывала до 100 миллионов рублей ежемесячно.

Вторая кассационная инстанция 7 июля 2026 года рассмотрит жалобу защиты на приговор Блиновской . Ее брат сообщал, что ориентировочно она может выйти на свободу в 2027 году. Общая сумма долгов Блиновской перед государством, по данным ФССП, достигает 1,17 миллиарда рублей .