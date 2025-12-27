Отец Блиновской приехал к ней в колонию: "Обычные тюремные условия. Всего хватает, кормят хорошо"

С учетом домашнего ареста Елена Блиновская проведет в СИЗО примерно 1 год и 10 месяцев. Отец блогерши Олег Останин рассказал журналистам о том, в каких условиях содержат его осужденную дочь. Из родственников Блиновскую навещал только он.

Какую работу нашли Блиновской в колонии

Оказывается в заключении Елена освоила новую для себя профессию — она стала швеей. Никаких послаблений у знаменитой блогерши нет. Она работает наравне со всеми.

"Обычные тюремные условия. Всего хватает, кормят хорошо, свидания разрешают. Сидит в отряде с шестьюдесятью людьми. Он шьет", - приводит Super.ru слова Останина.

Отец Елены дал понять, что она находится в подавленном состоянии. Немного простыла и даже лежала в санчасти. Также блогерша успела подружиться с другими женщинами-заключенными.

Олег Анатольевич подметил, что редко видит дочку. Встречи разрешены раз в два месяца и общаться можно только через стекло. Детей к Блиновской пока не возили. Их она уже давно не видела. Но близкие могут писать Елене письма, она им отвечает.

Чем Блиновская занимается в колонии

В свободное время блогерша много читает, в колонии есть библиотека. Также она заверила отца, что занимается своим саморазвитием. При этом Останин не знает, чем займется его дочка после освобождения. По его словам, у Елены пока нет никаких мыслей на этот счет. Родственники собираются передать ей гостинцы на Новый год. Обычно это фрукты и овощи, что-то разрешенное в списке продуктов.

