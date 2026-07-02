Сколько на самом деле Елена Блиновская получает в колонии, и с кем сейчас ее дети

После вынесения приговора «королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили отбывать наказание в колонию, расположенную во Владимирской области. 44-летняя Елена теперь работает там швеей.
Ее ежемесячная зарплата составляет 6 700 рублей, однако в феврале она получила лишь 2 900 рублей. Из-за болезни женщина не смогла отработать полный месяц.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, за полгода своего исправительного «швейного марафона» Блиновская заработала в общей сложности около 36 тысяч рублей.
Адвокат Блиновской опровергла информацию о ее заработках
Меж тем адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова в комментариях RBC заявила, что информация о заработке ее клиентки недостоверна.
«Елена работает на швейном производстве, но что конкретно она делает, а там много всего, я не знаю. Коллеги как всегда на хайпе, не подтверждаю», — отметила она.
Меж тем раньше Блиновская зарабатывала по 100 миллионов рублей в месяц. Как же случилось, что она упала на дно?
Как задержали Елену Блиновскую
Весной 2023 года в отношении Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело. Блогера задержали в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Беларусью после того, как началась проверка.
Длительное время она находилась под домашним арестом. Однако в декабре 2023 года Блиновской взбрело в голову устроить предновогоднюю вечеринку у себя дома.
На мероприятии присутствовала девушка, которая проходила по делу как свидетель. Видимо, она и сообщила, куда следует о бурном праздновании. Из-за этого в начале 2024 года суд изменил меру пресечения и поместил Блиновскую в следственный изолятор.
В марте 2025 года 43-летнюю Елену Блиновскую приговорили к пяти годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств. Также ей назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.
Однако тогда появилась информация, что общий срок заключения уменьшится за счет зачета девяти месяцев домашнего ареста и более года, проведенных в СИЗО до суда. Таким образом, на свободу блогер выйдет в феврале 2028 года.
После того как Елену Блиновскую осудили на пять лет и запретили заниматься коммерческой деятельностью, ее проект под названием «Марафон желаний» прекратил свое существование.
Все обучающие программы, курсы и марафоны больше не проводятся. Помимо этого, блогер официально признана банкротом, а ее имущество будет продано.
В августе 2025 года страницу Елены Блиновской в соцсетях взломали. Злоумышленники опубликовали от ее имени пост о «возвращении», где якобы выражалась благодарность подписчикам за поддержку и давалось обещание «кое-чего особенного».
В действительности мошенники разместили ссылку на сайт с «розыгрышем», где после вращения виртуального колеса пользователи попадали в чат с «менеджером». И их вынуждали вводить реквизиты банковских карт.
Елена Блиновская. Фото: Global Look Press
Где сейчас находится муж Елены Блиновской
После того как в отношении Елены было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы заинтересовались и ее супругом — Алексеем Блиновским. В 2024 году его объявили в федеральный розыск по подозрению в неуплате налогов.
Однако в октябре того же года розыскные мероприятия были свернуты, а уголовное производство временно остановлено. Причиной стало то, что Блиновский находился в зоне боевых действий, куда он отправился по контракту еще весной 2024-го, о чем сообщало РИА Новости.
Однако 21 августа 2025 года Алексея Блиновского заметили в Москве. Он попал в ДТП. В соцсетях разлетелись его фото и видео с перевязанной головой.
По информации ТАСС, Блиновский передвигался на мотоцикле и повредил зеркало такси. Водитель легкового автомобиля в ответ ударил его, в результате чего бизнесмен получил ссадины и ушибы.
В конце октября прошлого года адвокат Елены Наталья Сальникова сообщила, что Алексей по-прежнему находится на передовой.
И с кем сейчас ее дети
У Елены Блиновской четверо детей: старшему сыну 16 лет, двойняшкам по 14, а младшей дочери — 5 лет.
Как ранее сообщал в интервью Super, ее отец Олег Останин, дети живут в Ярославле. После того как Елену задержали, а ее мужа Алексея Блиновского отправили на службу, заботу о внуках взяли на себя его родители.
Олег Останин отметил, что старается видеться с внуками на каникулах или приезжать к ним в летние лагеря. По его словам, дети тяжело переживают ситуацию с матерью и посещали психолога. При этом он охарактеризовал их как сильных ребят, способных постоять за себя.
Также известно, что Елене Блиновской ежемесячно разрешены два свидания с родственниками.
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