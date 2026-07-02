Сколько на самом деле Елена Блиновская получает в колонии, и с кем сейчас ее дети

После вынесения приговора «королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили отбывать наказание в колонию, расположенную во Владимирской области. 44-летняя Елена теперь работает там швеей.

Ее ежемесячная зарплата составляет 6 700 рублей, однако в феврале она получила лишь 2 900 рублей. Из-за болезни женщина не смогла отработать полный месяц.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, за полгода своего исправительного «швейного марафона» Блиновская заработала в общей сложности около 36 тысяч рублей.

Адвокат Блиновской опровергла информацию о ее заработках

Меж тем адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова в комментариях RBC заявила, что информация о заработке ее клиентки недостоверна.

«Елена работает на швейном производстве, но что конкретно она делает, а там много всего, я не знаю. Коллеги как всегда на хайпе, не подтверждаю», — отметила она.

Меж тем раньше Блиновская зарабатывала по 100 миллионов рублей в месяц. Как же случилось, что она упала на дно?

Как задержали Елену Блиновскую

Весной 2023 года в отношении Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело. Блогера задержали в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Беларусью после того, как началась проверка.

Длительное время она находилась под домашним арестом. Однако в декабре 2023 года Блиновской взбрело в голову устроить предновогоднюю вечеринку у себя дома.

На мероприятии присутствовала девушка, которая проходила по делу как свидетель. Видимо, она и сообщила, куда следует о бурном праздновании. Из-за этого в начале 2024 года суд изменил меру пресечения и поместил Блиновскую в следственный изолятор.

В марте 2025 года 43-летнюю Елену Блиновскую приговорили к пяти годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств. Также ей назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.

Однако тогда появилась информация, что общий срок заключения уменьшится за счет зачета девяти месяцев домашнего ареста и более года, проведенных в СИЗО до суда. Таким образом, на свободу блогер выйдет в феврале 2028 года.

После того как Елену Блиновскую осудили на пять лет и запретили заниматься коммерческой деятельностью, ее проект под названием «Марафон желаний» прекратил свое существование.

Все обучающие программы, курсы и марафоны больше не проводятся. Помимо этого, блогер официально признана банкротом, а ее имущество будет продано.

В августе 2025 года страницу Елены Блиновской в соцсетях взломали. Злоумышленники опубликовали от ее имени пост о «возвращении», где якобы выражалась благодарность подписчикам за поддержку и давалось обещание «кое-чего особенного».

В действительности мошенники разместили ссылку на сайт с «розыгрышем», где после вращения виртуального колеса пользователи попадали в чат с «менеджером». И их вынуждали вводить реквизиты банковских карт.