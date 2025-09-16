Орлова развеяла миф о легком наказании после вечеринки Ивлеевой: "Наказали, отобрали, отругали"

Телеведущая и певица Ольга Орлова ответила на претензии подписчиков. Те считали, что Орловой сошло с рук ее участие в вечеринке Ивлеевой. Но что на самом деле произошло с Ольгой Орловой после появления на скандальном мероприятии?
Какое наказание понесла Орлова после вечеринки Ивлеевой?
Подписчики до сих пор напоминают Ольге Орловой ее участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой. Мероприятие получилось на редкость резонансным. Появившиеся на нем знаменитости понесли суровые наказания в виде отмен.
По сей день считалось, что Ольгу Орлову не настигла карма за появление на том празднике жизни. Но нет. Телезвезде тоже пришлось отвечать за свой поступок.
В личном блоге Ольга рассказала, что понесла наказание. Просто не стала распространяться об этом в свое время. Орлова была наказана целый год.
"Меня умиляют люди, которые утверждают то, чего наверняка не знают. Коснулось всех, и меня в том числе. На все, что могли, — наказали, отобрали, отругали. Так что не переживайте, я больше года тоже была наказана", — написала Ольга Орлова в личном блоге.
В чем обвиняли Орлову после вечеринки
Анастасия Ивлеева устроила так называемую голую вечеринку в декабре 2023 года. На нее она пригласила весь звездный бомонд. Отметилась на празднике и телеведущая Ольга Орлова.
После вечеринки на Орлову обрушился жуткий хейт. Пикантность ситуации состояла еще и в том, что в феврале 2023 года Ольга родила дочку Анечку от мужа Валерия. Подписчики недоумевали, как могла молодая мать оказаться в этой клоаке.
Не понимали они и того, как муж Орловой отпустил ее на тусовку подобного свойства. Ольге Орловой пришлось тогда прочитать и выслушать немало гадостей в свой адрес. Но она в тот момент словно закрылась ото всех и ничего не комментировала.
Ольга Орлова с дочкой Аней. Фото: соцсети Ольги Орловой
Что происходит с Анастасией Ивлеевой сейчас
Анастасия Ивлеева после вечеринки лишилась всего. С ней расторгли контракты рекламодатели, Ивлееву перестали приглашать сниматься в кино. От некогда популярной телеведущей и блогерши отвернулись даже друзья.
Не так давно Ивлеева жаловалась, что в Москве ей не у кого даже денег занять. Но зато Анастасия Ивлеева вышла во второй раз замуж. Ее избранником стал Филипп Бегак, внук писателя Юлиана Семенова и внучатый племянник режиссера Никиты Михалкова.
