Планы Орбакайте на приезд в Латвию рухнули

Певица и актриса Кристина Орбакайте столкнулась с новыми запретами, которые сильно вредят ее творческой карьере и заработкам. Как сообщает телеграм-канал SHOT , власти Латвии запретили Кристине Орбакайте въезжать в страну.

Служба госбезопасности Латвии считает, что действия Кристины Орбакайте не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии. Судя по всему, имеются в виду выступления Кристины Орбакайте в Крыму. Певица в октябре 2022 года выступала в люксовом отеле Mriya Resort & SPA, который расположен на южном побережье Крыма, за что и попала в черный список артистов.

Так что, теперь Кристине Орбакайте придется отменить все концерты, которые были запланированы на лето этого года в Латвии.

Намереваясь приехать на гастроли в эту страну, Кристина Орбакайте хотела убить двух зайцев: поправить свой бюджет и встретиться с мамой, певицей Аллой Пугачевой.

Та обожает проводить лето в Юрмале, на берегу Балтийского моря. В этот период в Юрмале стоит идеальная погода, здесь не жарко, как, например, в Израиле или на Кипре, где Пугачева живет сейчас.

Между тем, встреча Кристины Орбакайте, которая в последнее время постоянно живет в США с мужем и дочкой, с Аллой Пугачевой все же состоится уже совсем скоро. Певица намеревается провести начало мая на Кипре. Там она выступит и заодно увидится со своей матерью.