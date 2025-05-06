Орбакайте готовится к концерту на Кипре

Певица и актриса Кристина Орбакайте, которое в последнее время живет в США, совсем скоро воссоединится со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой и братом и сестрой Гарри и Лизой.

Кристина Орбакайте готовится посетить Кипр, где совместит приятное с полезным. Встречу с родительницей и выступление перед своими поклонниками, живущими на этом острове в Средиземном море.

Кристину Орбакайте на Кипре уже ждут. Об этом в личном блоге сообщила накануне организатор гастролей на Кипре по имени Анна.