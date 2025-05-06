Орбакайте готовится к концерту на Кипре

Певица и актриса Кристина Орбакайте, которое в последнее время живет в США, совсем скоро воссоединится со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой и братом и сестрой Гарри и Лизой.
Кристина Орбакайте готовится посетить Кипр, где совместит приятное с полезным. Встречу с родительницей и выступление перед своими поклонниками, живущими на этом острове в Средиземном море.
Кристину Орбакайте на Кипре уже ждут. Об этом в личном блоге сообщила накануне организатор гастролей на Кипре по имени Анна.
«С утра по делам с Кристиночкой в колонках. Через три дня концерт Кристины Орбакайте. Идет подготовка», — поделилась молодая женщина в соцсети.
Кристину Орбакайте ждут на Кипре. Фото: соцсети
Между тем, Кристина Орбакайте проводит время не только в репетициях. Много внимания в последнее время она уделяет семье, дочке Клавдии и мужу Михаилу Земцову. В личном блоге звезды много фотографий и видео, на которых запечатлены ее прогулки с близкими по красивым местам Нью-Йорка.
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым на прогулке. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Приближающимся летом Кристина Орбакайте планировала дать несколько концертов в Латвии и заодно вновь увидеться с мамой, Аллой Пугачевой, которая проводит жаркие месяцы года в прохладной Юрмале.
Но планы Орбакайте на посещение Латвии рухнули. Правительство этой страны запретило певице въезд.
Кристина Орбакайте заявила, что будет в суде добиваться права на посещение Латвии.
«Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ», — написала Кристина Орбакайте в личном блоге.