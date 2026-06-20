Омаров разозлился на Гасанханову, назвавшей его «лучшим бывшим Бородиной»

На вилле в Марокко собрались две десятки звездных игроков — певцы, блогеры, актеры, экстрасенсы и бизнесмены. Среди них оказались два бывших избранника телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров и Михаил Терехин, а также ее нынешний супруг Николай Сердюков, который, впрочем, покинул проект еще до старта съемок, узнав о присутствии Омарова.

Наташа Гасанханова, блогер и ведущая YouTube-проекта «ДаДа — НетНет», быстро дала понять, на чьей стороне она настроена. В разговоре с другими участницами она назвала Курбана Омарова «лучшим бывшим мужем Ксении Бородиной».

Для бизнесмена, который давно пытается выйти из тени своего громкого брака, это стало последней каплей.

Во время съемок Омаров не сдержал эмоций и высказал Гасанхановой все, что думает. По его словам, она намеренно припоминает ему прошлое, чтобы унизить в глазах окружающих:

«Ты всегда говоришь такие подлости и пакости. С таким человеком я играть не хочу. Ты работаешь на публику: говоришь никчемные факты из моей прошлой жизни, чтобы, видимо, опустить меня в глазах ребят», - заявил он.

Наташа в ответ не стала смягчать позицию. Она уже успела заявить, что не собирается играть с Евгенией Кривцовой, а по отношению к актеру Олегу Верещагину пообещала вывести его из игры как можно быстрее. Так что конфликт с Омаровым стал лишь частью ее принципиальной стратегии.

Михаил Терехин, в отличие от Гасанхановой, с Омаровым нашел общий язык. Мужчины пожали друг другу руки и даже пообщались — видимо, общая история с Бородиной их скорее объединила, чем рассорила.

Курбан Омаров — предприниматель из Дагестана, выпускник Московского государственного строительного университета. Унаследовал строительный бизнес от отца, также запускал бренд одежды Zima Group и несколько YouTube-каналов.

В 2014 году начал встречаться с Ксенией Бородиной, в 2015-м они поженились, а в конце того же года у пары родилась дочь Теона.

Брак распался в 2021 году после скандала с изменами — Бородина наняла детектива и выставила мужа из дома. Сейчас у Омарова трое детей: старший сын Омар от первого брака, Теона и младший сын от новой супруги Валерии .