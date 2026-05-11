Курбан Омаров о сопернике из «Мастера игры»: «Человек достает какое-то грязное белье»

Курбан Омаров поделился своими впечатлениями от участия в психологическом реалити-шоу «Мастер игры». В интервью изданию «Стархит» он признался, что не одержим идеей победы и не готов идти по головам.

Главная цель для него — получить удовольствие, исследовать собственные возможности и проверить себя в нестандартных условиях.

Курбан Омаров рассказал о закулисье «Мастера игры»

Курбан отметил, что смотрел первый сезон проекта вместе с женой Валерией. Бизнесмен подчеркнул, что реальность игры кардинально отличается от наблюдения со стороны. Сидя перед телевизором, легко давать советы, но внутри процесса все иначе.

Давление за круглым столом огромно: нужно мгновенно принимать решения, убеждать других, справляться с гневом и не показывать агрессию, чтобы не вызвать подозрений.

Особое внимание Омаров уделил одному из участников, которого охарактеризовал как двуличного человека.

Курбан Омаров: «С ним очень тяжело всему коллективу»

«Да, здесь на проекте есть один двуличный, даже трехличный человек! С ним очень тяжело всему коллективу, но половина коллектива его боится, потому что человек достает какое-то грязное белье, не имеющее отношения к шоу, говорит какие-то гадости! Здесь нет таких ребят, кроме него. И мы его вырежем скоро, как раковую опухоль», - сказал Курбан Омаров.

Что касается стратегии, Омаров предпочел остаться независимым игроком. Он отметил, что на проекте есть несколько сильных «башен», и он одна из них. Однако Курбан не стал создавать коалиции, выбрав путь самостоятельной единицы.