Ольга Бузова снова сбежала из больницы, теперь на кастинг танцоров

Певица Ольга Бузова. Фото: КП/Екатерина Литвинова

Певица Ольга Бузова, которая проходит лечение после травмы, вновь покинула стены больницы. На этот раз она отправилась на отбор танцоров для своего грядущего концерта «Разрешаю себе». Шоу запланировано на 2 октября в Live Arena.

Несмотря на запреты врачей, артистка продолжает активно работать над будущим выступлением. Она появилась на кастинге в окружении своей команды и лично оценивала кандидатов.

По словам Бузовой, она не могла пропустить этот этап подготовки, так как хочет, чтобы шоу было идеальным.

17 июня Ольга на несколько часов покинула больницу, чтобы выступить в Государственном Кремлевском дворце. Артистку привезли на спецавтомобиле, на сцену она выехала в инвалидной коляске.

Бузова объяснила, что не могла подвести сотни детей из разных регионов, которые несколько месяцев готовили номера под ее песни.

После концерта она вернулась в палату и призналась:

«Морально сложно было сидеть на сцене в инвалидном кресле и не иметь возможности встать, пройтись, кого-то обнять».

В больнице Ольгу навещают близкие. К ней приезжали Михаил Галустян с возлюбленной Лилией Киосе, которая заплела телезвезде косы, Люся Чеботина с воздушными шарами, а также Олег Майами и Мария Погребняк и другие.

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