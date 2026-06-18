Ольга Бузова снова сбежала из больницы, теперь на кастинг танцоров

Несмотря на запреты врачей, артистка продолжает активно работать над будущим выступлением. Она появилась на кастинге в окружении своей команды и лично оценивала кандидатов.

По словам Бузовой, она не могла пропустить этот этап подготовки, так как хочет, чтобы шоу было идеальным.

17 июня Ольга на несколько часов покинула больницу, чтобы выступить в Государственном Кремлевском дворце. Артистку привезли на спецавтомобиле, на сцену она выехала в инвалидной коляске.

Бузова объяснила, что не могла подвести сотни детей из разных регионов, которые несколько месяцев готовили номера под ее песни.

После концерта она вернулась в палату и призналась:

«Морально сложно было сидеть на сцене в инвалидном кресле и не иметь возможности встать, пройтись, кого-то обнять».

В больнице Ольгу навещают близкие. К ней приезжали Михаил Галустян с возлюбленной Лилией Киосе, которая заплела телезвезде косы, Люся Чеботина с воздушными шарами, а также Олег Майами и Мария Погребняк и другие.