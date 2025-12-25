Ольга Прокофьева — на прощании с Анатолием Лобоцким: "Он боролся сам, никого не обременяя"

Актриса Ольга Прокофьева посетила церемонию прощания с Анатолием Лобоцким. Она была в числе тех, кто произнес траурную речь во время скорбного мероприятия. Что сказала Ольга Прокофьева у гроба с телом Анатолия Лобоцкого?
Никого не хотел обременять
Ольга Прокофьева взяла слова во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Она отозвалась об актере, как об очень скромном человеке. Лобоцкий никого не хотел обременять и молчал о своем тяжелом диагнозе. С раком он боролся в одиночку.
"Когда он заболел, все его ждали, когда он вернется. Толя за здоровьем не следил. Но он боролся сам, никого не обременяя и не призывая к помощи. Хотя все звонили... Но Толя был скромен. Он был мужчиной. Толя, ты уже история этого театра", — отметила в своей скорбной речи Ольга Прокофьева.
Ольга Прокофьева на церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press
Когда состоялась церемония прощания с Анатолием Лобоцким?
Анатолия Лобоцкого в последний путь проводили 25 декабря. Церемония прощания состоялась в Театре Маяковского. Проститься с Анатолием Лобоцким пришли его близкие, коллеги и поклонники.
83-летняя Вера Алентова была в числе тех, кто пришел проститься с Лобоцким. С прощания ее увезли на машине скорой помощи. Позже стало известно, что Вера Алентова скончалась.
Когда не стало Лобоцкого?
Анатолий Лобоцкий скончался 20 декабря после долгой борьбы с раком. Ему было 66 лет. Похоронили Анатолия Лобоцкого на Троекуровском кладбище Москвы.
