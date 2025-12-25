Ольга Прокофьева — на прощании с Анатолием Лобоцким: "Он боролся сам, никого не обременяя"

Актриса Ольга Прокофьева посетила церемонию прощания с Анатолием Лобоцким. Она была в числе тех, кто произнес траурную речь во время скорбного мероприятия. Что сказала Ольга Прокофьева у гроба с телом Анатолия Лобоцкого?

Никого не хотел обременять

Ольга Прокофьева взяла слова во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Она отозвалась об актере, как об очень скромном человеке. Лобоцкий никого не хотел обременять и молчал о своем тяжелом диагнозе. С раком он боролся в одиночку.