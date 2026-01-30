Ольга Орлова попрощалась со свекровью: как это было

Телеведущая и певица Ольга Орлова переживает сейчас не самые простые дни. Не стало ее любимой свекрови, мамы мужа, с которой Ольга была в очень теплых отношениях. Пара прервала отпуск на Мальдивах, чтобы проститься с близким человеком.

Прощание в Магнитогорске

Ольга Орлова не стала вдаваться в причины трагедии. Телеведущая и ее муж Валерий Маслов простились со свекровью Ангелиной. Женщина жила в Магнитогорске. Орлова с мужем проводили ее в последний путь.

В личном блоге звезда соцсети показала кадры с траурной церемонии. На них видно могилы и букеты роз. Известно, что у телеведущей были прекрасные отношения со свекровью Ангелиной.