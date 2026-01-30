Ольга Орлова попрощалась со свекровью: как это было

Телеведущая и певица Ольга Орлова переживает сейчас не самые простые дни. Не стало ее любимой свекрови, мамы мужа, с которой Ольга была в очень теплых отношениях. Пара прервала отпуск на Мальдивах, чтобы проститься с близким человеком.
Прощание в Магнитогорске
Ольга Орлова не стала вдаваться в причины трагедии. Телеведущая и ее муж Валерий Маслов простились со свекровью Ангелиной. Женщина жила в Магнитогорске. Орлова с мужем проводили ее в последний путь.
В личном блоге звезда соцсети показала кадры с траурной церемонии. На них видно могилы и букеты роз. Известно, что у телеведущей были прекрасные отношения со свекровью Ангелиной.
Ольга Орлова показала букеты роз на прощании со свекровью. Фото: соцсети Ольги Орловой
Подписчики Ольги Орловой приносят ей и Валерию искренние соболезнования. Они желают сил пережить горе. В комментариях звучат очень личные признания и поддержка. Фанаты называют Ангелину "небесным ангелом и защитником" и пишут о вере в ангелов-хранителей. Они обращаются сразу ко всей семье Ольги: к мужу, к самой телеведущей и к ее дочери Анюте.
Ольга Орлова и ее муж получили страшное известие во время отдыха на Мальдивах. Орлова решила поделиться бедой с подписчиками. Об уходе из жизни свекрови она сообщила фразой о том, что у ее дочери Ани появился ангел на небе.
Семья под прицелом, личное — под замком
48-летняя Ольга Орлова довольно редко рассказывает об отношениях в семье. Она не спешит делиться домашними подробностями. При этом звезда откровенничает с подписчиками на другие темы.
Недавно прошел слух о том, что муж Орловой ей изменил. Валерия заподозрили в романе с няней маленькой дочери. Ольга Орлова тогда заявила, что у распускающих сплетни "воспаленное воображение".
