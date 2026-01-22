Ольга Орлова уехала с дочерью из России: устала страдать дома

Подписчики подозревают, что в семье Ольги Орловой сейчас не самый простой период. Но телеведущая выбрала другой способ ответить на вопросы и улетела из России в теплые края. Вместе с дочкой Аней она находится на Мальдивах.

Сложный период и тревога поклонников

Ольга Орлова ранее призналась, что переживает непростой жизненный период. Поклонники решили, что с супругом Валерием у телеведущей произошел разлад. Зрители и читатели обсуждали ее настроение и делали свои выводы. Сама артистка не спешила открывать подробности.

После этого Ольга Орлова оказалась в центре внимания после необычного видео из салона самолета. На кадрах певица рассказала, что устала сидеть дома и страдать. Она решила кардинально сменить обстановку и собрать чемоданы.

Побег на Мальдивы

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова заявила, что устала страдать дома, собрала чемоданы и улетела с дочерью Анной на Мальдивы. Вместе с наследницей она отправилась в отпуск на острова. Артистка не скрывала, что нуждается в перезагрузке.

Певица не стала комментировать ходившие среди поклонников слухи о возможном разводе. В ответ на обсуждения личной жизни она выбрала другую тактику. Вместо этого она объяснила свой отъезд желанием встретиться с подругой, которая также отдыхает на островах.

Встреча с Ксенией Бородиной

Ольга Орлова честно рассказала, ради кого решилась на внезапное путешествие.

"Нет ничего невозможного, когда соскучилась", — призналась Орлова, имея в виду телеведущую Ксению Бородину.

Звездные подруги договорились увидеться на отдыхе.

Ольга пошутила, что поймать Ксению на Мальдивах оказалось проще, чем в Москве. Для путешествия она выбрала тот же отель, где сейчас находятся Бородина и ее муж Николай Сердюков. Так подруги смогли провести время вместе вдали от суеты.

Семья, муж Валерий и прежние признания

Поклонники помнят, что телеведущая не раз рассказывала о личном счастье. Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия около пяти лет назад и не раз говорила о семейной идиллии.

Ранее певица осуждала тех, кто давал ей непрошеные советы о том, как уберечь мужа от измены. Звезда резко реагировала на подобные комментарии и подчеркивала, что в их паре царит доверие. Ее позиция в отношениях была открытой и уверенной.

Сейчас поклонники обсуждают ее откровение о непростом жизненном периоде, внезапный перелет с дочерью Анной и веселые шутки про встречу с Ксенией Бородиной. Часть фанатов продолжает строить догадки о возможном разладе с Валерием. Другие следят за отпуском звезды на Мальдивах и ее встречей с подругой.

Ранее мужа Ольги Орловой уже подозревали в интрижке с няней. Об этом эпизоде в беседе с Teleprogramma.org высказывался экс-участник "Дома-2" Степан Меньщиков. Ему казалось вполне нормальным закрутить "интрижку с симпатичной няней".

А вы как думаете, что могло случиться в жизни Ольги Орловой? Неужели разлад с мужем?