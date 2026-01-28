Что случилось в семье Ольги Орловой: "Теперь у Ани есть ангел на небе…"

Солнечные Мальдивы, пляж, пальмы и внезапное горе, которое не выбирает время и место. Именно в такой ситуации оказалась Ольга Орлова. Во время отдыха на Мальдивах она узнала о смерти любимой свекрови.

Прощание с бабушкой Ангелиной

Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном блоге сообщила, что умерла свекровь. 48-летняя телезвезда опубликовала трогательное видео с участием своей дочки Ани и пожилой родственницы, которая проживала в Магнитогорске.

"Теперь у Ани есть ангел на небе… Бабушка Ангелина", — написала Ольга Орлова.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Они принесли свои соболезнования знаменитости. В комментариях звучали очень личные и теплые фразы.

Трагическая новость на отдыхе

Так получилось, что трагическое известие застало Ольгу и ее супруга, бизнесмена Валерия Маслова, когда они отдыхали на Мальдивах. Пока в кадре еще были океан и закаты, в личной жизни семьи уже произошли серьезные изменения. По всей видимости, скоро супруги прервут свой отпуск и вылетят домой.

Ольга Орлова и ее муж с дочкой Аней отдыхают на Мальдивах в компании Ксении Бородиной и ее мужа Николая Сердюкова. Ранее сообщалось о проблемах в семье Ольги Орловой. Якобы телезвезда на Мальдивы уехала без супруга, с которым планирует развестись, устав страдать дома. Орлова делилась снимками из отпуска, на которых показывала только дочку Аню, которую увезла из России в теплые края.

Но позже Орлова отреагировала на домыслы о разводе. Она доказала, что находится на Мальдивах с мужем. Орлова размещала кадры с участием Валерия в личном блоге.