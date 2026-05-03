Ольга Бузова поддержала онкобольную Лерчек: «Верим в твою победу»

Телеведущая Ольга Бузова впервые публично поддержала блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая борется с онкологией. Они познакомились в 2024 году на шоу «Звезды в джунглях».

Бузова вела проект, а Валерия участвовала в нем. Именно тогда у блогера закрутился роман с женатым рэпером Натаном. И Ольга, конечно, видела все перипетии их отношений.

Ольга Бузова – Лерчек: «Лерочка, наша девочка, сильная, смелая, красивая, нежная»

Поводом для публичного обращения стал подарок — косметика от Лерчек, которую Ольга показала подписчикам. Бузова также заявила, что верит в победу блогера над болезнью.

«Лерочка, наша девочка, сильная, смелая, красивая, нежная. Лера выпустила косметику для нас с вами, для девочек. Я знаю, как она с любовью относится к людям. Господи, дай Бог, чтобы у тебя всё наладилось», — обратилась к Валерии Ольга.

Ольга Бузова – Лерчек: «Восхищаюсь тобой»

Поющая телеведущая выразила надежду, что Лерчек все-таки справится со своим недугом.

«Восхищаюсь тобой. Мы все верим в твою победу», - отметила Ольга.

А вы верите, что Лерчек поправится? Делитесь в комментариях!