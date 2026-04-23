Виктория Боня поддержала бренд Лерчек: «Кнопка под названием «Жизнь» не выключается автоматически»

Блогер Валерия Чекалина ведет борьбу с четвертой стадией рака желудка, осложненного метастазами. Сейчас участница шоу «Звезды в джунглях» проходит интенсивное лечение.
Однако из-за химиотерапии Лерчек потеряла волосы. Несмотря на это, многодетная мать нашла в себе силы создать и запустить новую линию косметики под названием «Еййя».
Лерчек: «Хочется, чтобы этот бренд жил»
Недавно Чекалина опубликовала видеоролик, в котором представила свой новый бренд. В этом видео – Валерия в парике с длинными волосами.
Во время презентации она не смогла сдержать слез, говоря о том, что ее может не стать, однако марка продолжит свое существование. Блогер также показала кадры с фотосессии, где она позировала без парика.
Как говорит Лерчек, никто не знает, что ждет нас впереди. Но у нее есть своя миссия.
«Хочется просто, даже если меня не будет, чтобы этот бренд жил, чтобы он нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести, но, может быть, в какой-то момент сама потеряла с ним связь: думать о себе, своем здоровье, своей красоте.
Мне хотелось, чтобы в суете и стрессе, которые проживают женщины 24 часа в сутки, они находили святое время для себя», - отметила Валерия Чекалина.
Новость о запуске косметического бренда Лерчек разделила пользователей Сети на два лагеря: одни поддержали звезду, другие обвинили в пиаре и желании заработать. А кое-кто вообще усомнился, действительно ли Лерчек болеет. Могут ли у человека вообще оставаться на что-то силы при таком недуге?
Виктория Боня о Лерчек: «И у Валерии тоже есть желание жить»
Блогер и светская дива Виктория Боня вступилась за Чекалину, отметив, что многие критикуют ее за активность при четвертой стадии рака. По словам Бони, работа помогает Валерии чувствовать себя живой.
По мнению Виктории, "С приходом болезни кнопка под названием «Жизнь» на выключается автоматически". И это не тот момент, когда человек должен закрыться дома и молча ждать конца».
Она вспомнила подругу, которая, умирая от рака, хотела пойти в клуб.
«Она позвонила мне за несколько месяцев до смерти, сказала: «Вика, скажи, пожалуйста, мы же еще сходим в клуб?» А я не знала, что она болела.
Я говорю: «Алена, конечно, сходим, ты что?» Сейчас вспоминаю — и мурашки по коже. Она была больна, при смерти. И думала про то, чтобы сходить в клуб! То есть это то, что человек в тот страшный момент считает жизнью, - рассказала Виктория.
- И у Валерии тоже есть желание жить. То, что она что-то создает в этот момент определенным образом характеризует ее — поэтому ее многие так любят».
По словам Виктории, ее обращение – это попытка поддержать Лерчек, которая хочет продолжать жить на полную катушку, как бы не сложилась ее судьба: работать, ходить в ресторан, сесть за руль. В общем, делать обыденные вещи.
Однако есть ли у косметического бренда Лерчек будущее?
Что говорит о бренде Лерчек бизнес-эксперт
Интересно, что косметическая компания «Еййя» оформлена на мать Валерии Чекалиной — Эльвиру Феопентову.
Бизнес-эксперт Андрей Ковалев в интервью изданию News.ru признался, что сомневается, будет ли бренд успешен на волне хайпа, учитывая репутацию основательницы, хотя и допускает такую возможность.
Он назвал ситуацию противоречивой: Чекалина заявляет о нехватке денег при незакрытом уголовном деле, однако в такое дело необходимы серьезные вливания денег.
«Но для открытия нового бизнеса нужны миллионы. Почему регистрирует компанию на мать, как раз понятно: к самой Лерчек наверняка еще будут претензии, в том числе от пострадавших», - отметил Ковалев в разговоре с изданием.
Позже Лерчек призналась, что в ее косметический бренд вложил средства ее гражданский муж Луис Сквиччиарини. Мол, он копил деньги на собственную школу танцев, но решил потратить их на бизнес Лерчек. По словам Луиса, он верит в этот проект.
