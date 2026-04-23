Виктория Боня поддержала бренд Лерчек: «Кнопка под названием «Жизнь» не выключается автоматически»

Блогер Валерия Чекалина ведет борьбу с четвертой стадией рака желудка, осложненного метастазами. Сейчас участница шоу «Звезды в джунглях» проходит интенсивное лечение.

Однако из-за химиотерапии Лерчек потеряла волосы. Несмотря на это, многодетная мать нашла в себе силы создать и запустить новую линию косметики под названием «Еййя».

Лерчек: «Хочется, чтобы этот бренд жил»

Недавно Чекалина опубликовала видеоролик, в котором представила свой новый бренд. В этом видео – Валерия в парике с длинными волосами.

Во время презентации она не смогла сдержать слез, говоря о том, что ее может не стать, однако марка продолжит свое существование. Блогер также показала кадры с фотосессии, где она позировала без парика.

Как говорит Лерчек, никто не знает, что ждет нас впереди. Но у нее есть своя миссия.

«Хочется просто, даже если меня не будет, чтобы этот бренд жил, чтобы он нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести, но, может быть, в какой-то момент сама потеряла с ним связь: думать о себе, своем здоровье, своей красоте. Мне хотелось, чтобы в суете и стрессе, которые проживают женщины 24 часа в сутки, они находили святое время для себя», - отметила Валерия Чекалина.

Новость о запуске косметического бренда Лерчек разделила пользователей Сети на два лагеря: одни поддержали звезду, другие обвинили в пиаре и желании заработать. А кое-кто вообще усомнился, действительно ли Лерчек болеет. Могут ли у человека вообще оставаться на что-то силы при таком недуге?

Виктория Боня о Лерчек: «И у Валерии тоже есть желание жить»

Блогер и светская дива Виктория Боня вступилась за Чекалину, отметив, что многие критикуют ее за активность при четвертой стадии рака. По словам Бони, работа помогает Валерии чувствовать себя живой.

По мнению Виктории, "С приходом болезни кнопка под названием «Жизнь» на выключается автоматически". И это не тот момент, когда человек должен закрыться дома и молча ждать конца».

Она вспомнила подругу, которая, умирая от рака, хотела пойти в клуб.