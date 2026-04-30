Как выглядит Лерчек после четвертой «химии»: не встает

29 апреля возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что она отправляется уже на четвертую химиотерапию.

«Молимся, чтобы все было хорошо», - написал он.

На сегодняшний день Валерия Чекалина уже дома. Четвертый этап химиотерапии занял всего день.

Луис поделился снимком своей возлюбленной, на котором она лежит на кровати, рядом с капельницей. В руках Валерия держит книгу. Чтобы хоть немного отвлечься от происходящего, Лерчек успевала и читать.

На фото Валерия улыбается.