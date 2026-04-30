Как выглядит Лерчек после четвертой «химии»: не встает

29 апреля возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что она отправляется уже на четвертую химиотерапию.
«Молимся, чтобы все было хорошо», - написал он.
Четвертый этап химиотерапии занял всего день
На сегодняшний день Валерия Чекалина уже дома. Четвертый этап химиотерапии занял всего день.
Луис поделился снимком своей возлюбленной, на котором она лежит на кровати, рядом с капельницей. В руках Валерия держит книгу. Чтобы хоть немного отвлечься от происходящего, Лерчек успевала и читать.
На фото Валерия улыбается.
«Лера перенесла химию очень хорошо. И мы уже дома. Спасибо за вашу поддержку», - написал Луис.
Так выглядит Лерчек после процедур. Фото: соцсети
Напомним, параллельно Валерия успевает заниматься и работой. Так, недавно она запустила косметический бренд Eyya Skin.
