Оксана Самойлова стала владелицей заброшенного пансионата: "С детства мечтала"

Блогер, многодетная мама и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в личном блоге о грандиозных планах по строительству фермы.

Чуть больше месяца назад звездная пара приобрела заброшенный пансионат постройки 80-х годов прошлого века и теперь собирается сделать на его территории самую настоящую экоферму.

"Я с детства мечтала о ферме. Я обожаю капаться в земле, обожаю красить, строить, колотить, таскать, косить. Это меня так вдохновляет вы представить себе не можете", — поделилась Оксана Самойлова с подписчиками.

Она рассказала, что на ферме будет очень много животных: козы, коровы, куры, альпаки, еноты, кролики, олени.

Будет здесь и масса развлечений для детей и взрослых: баня, багги, бассейн, рестораны.

Предусмотрит Оксана Самойлова на ферме и пространства для проведения праздников и свадеб. То есть по факту это будет такой загородный клуб для семейного отдыха с детьми.

Самойлова заверила, что все работы по обустройству фермы будет контролировать сама. И сама же выступит в качестве дизайнера территории.

Блогерша и многодетная мама уже не раз доказывала свою любовь к живности. Не так давно, например, Самойлова и Джиган завели для своих детей козочку. А еще пара дарила своему пятилетнему сыну корову.

Как видим, это было только началом. Теперь же все подписчики личного блога Самойловой будет в режиме нон-стопа наблюдать за возведением нового детища звезды соцсетей.