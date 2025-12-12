Охрана Долиной напала на журналистов на концерте: что творили секьюрити

Некрасивый инцидент произошел на концерте Ларисы Долиной в Наро-Фоминске. Певица продолжает выходить на сцену, но категорически игнорирует острые вопросы о своей тайной недвижимости и деньгах. А те, кто рискует их задавать, имеют дело с охраной знаменитости.

Закрытая Долина: концерты вместо ответов

Лариса Долина на фоне скандала с продажей квартиры дала сольный концерт в Наро-Фоминске. После выступления журналисты обратились к певице с вопросами, но охранники не подпустили репортеров. Сотрудники службы безопасности перекрыли путь и даже попытались отобрать у них камеры.

"Сегодня вечером наши журналисты хотели задать вопросы про тайную недвижимость и квартиру Долиной, но на них налетели бородатые охранники певицы, начали хватать за руки и отнимать телефон", — передает источник.

Лариса Долина тем временем села в черный минивэн и скрылась.

Внимание: Долина!

К Ларисе Долиной в последнее время приковано внимание общественности. Певица не так давно продала свою квартиру в Хамовниках, а потом подала в суд. На процессе она заявила, что стала жертвой мошеннических манипуляций.

На этом основании суд вернул квартиру Долиной, остались у певицы и деньги, вырученные за продажу недвижимости. А это 112 млн рублей. Такая несправедливость спровоцировала шквал негодования в обществе.

Люди потребовали отменить Ларису Александровну. Они отказались ходить на ее концерты и сдавали билеты.

Но между тем на ТВ Долину не отменили. Она приняла участие в фестивале 'Песня года'. Появится Долина и в новогоднем фильме на ТНТ. Лариса Александровна споет хит Инстасамки 'За деньги да'.

Дали слово Ларисе Долиной и на Первом канале. Неделю назад она исповедалась в эфире шоу 'Пусть говорят', раскрыв, как стала жертвой аферистов. Только ее откровениям поверили не все. Адвокат Катя Гордон заявила, что Долину 'не нужно отмывать у Борисова и Малахова'.

По материалам телеграм-канала SHOT

