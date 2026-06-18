Нигай обвинила Башарова в попытке оправдаться на шоу: «Марат, мы тебе не верим»

Нигай уверена, что Башаров специально выстроил сценарий, чтобы представить себя жертвой. Она утверждает, что актер попросил свою избранницу ударить его в кадре, чтобы создать впечатление, будто агрессия исходит от нее.

«Это игра. Марат Башаров зарядил своей бывшей женщине и, чтобы оправдаться, пришел на шоу "Ставка на любовь". Там он попросил свою избранницу, чтобы она его ударила, чтобы показать, что его абьюзят, а он жертва ситуации», — заявила Нигай.

Карина подчеркнула, что не верит в эту версию, и напомнила о прошлом артиста.

Нигай категорически высказалась о мужчинах, поднимающих руку на женщин. Она считает, что такие поступки не имеют оправдания и не должны быть прощены.

«Марат, мы тебе не верим! Я считаю, что когда мужчина бьет женщину, то это не просто повод для его отмены, у него просто нет больше смысла жизни», — резюмировала Карина.

Напомним, что у Марата Башарова есть скандальная репутация, связанная с обвинениями в домашнем насилии. Актер дважды был женат, и обе его бывшие супруги — Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова — обращались за медицинской помощью после ссор.

У Архаровой был сломан нос, сотрясение мозга и гематомы, у Шевырковой — перелом носа и ушибы. В 2024 году одна из его бывших жен подала заявление в полицию после того, как он якобы ударил ее.

В 2026 году Башаров начал встречаться с Асей Борисовой и пришел с ней на шоу «Ставка на любовь» на «Пятнице!». Пара участвовала во втором сезоне проекта, где им предстояло выполнять задания и проходить психологические тесты. На шоу неоднократно вспыхивали конфликты, особенно между Башаровым и другими участниками.

В одном из выпусков он довел Борисову до слез приступом ревности, а затем извинился. Зрители и эксперты неоднозначно восприняли его поведение на проекте.