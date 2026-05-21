Башаров довел до слез молодую избранницу из-за ревности: «Ты несешь чушь»

Причиной стала ревность — мужчине не понравилось, с каким сочувствием его девушка отнеслась к одному из соперников по проекту.

Башаров не скрывал эмоций и прямо заявил, что ревнует. Он принялся передразнивать Борисову, изображая ее переживания и всхлипывания.

«Вот Миша там сидит, страдает. Боже мой», — цитирует актера пресс-служба телеканала «Пятница!».

Позже он обратился к Асе уже серьезно:

«С тобой сидит твой человек, а ты беспокоишься о каком-то, блин, другом парне!»

Девушку обвинения оскорбили. Она расплакалась и ответила, что уделяет ему всё свое внимание, а его слова назвала «абсолютнейшей чушью».

«Ты несешь просто чушь! Абсолютнейшую! Почему? Да, потому что! Услышь себя!» — говорила Борисова дрожащим голосом.

Марат Башаров и Ася Борисова вместе уже четыре года. Многие наблюдатели удивлены, что союз держится так долго, учитывая буйный нрав актера и его публичные признания в том, что в прошлом он поднимал руку на женщин.

На съемках шоу другие участники прямо спросили Борисову, как она относится к такой репутации своего избранника. Актриса призналась, что до знакомства с Маратом ничего об этом не слышала. По ее словам, друзья актера просили не читать того, что пишут в прессе, и доверять только своим чувствам.

«Когда мы познакомились, с такой любовью его друзья о нем рассказывали. Они говорили: «Не слушай, не читай». И потом, когда вы знакомитесь, то сразу чувствуете: твое это или нет. Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ни в коем случае, естественно, не поддерживаю, но я ведь не знаю, что было на самом деле», — объяснила Борисова.

Марат Башаров известен зрителям по роли в фильме «Турецкий гамбит», а также как ведущий популярного шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. В 2016 году актер в интервью признался, что избивал своих бывших жен. Эта тема вновь активно обсуждалась в прессе в 2025 году, когда Башаров объявил о помолвке с Борисовой.

Ася Борисова — актриса театра и кино, менее известная широкой публике. Разница в возрасте между влюбленными составляет 22 года. Пара познакомилась за кулисами театра, где Башаров играл в антрепризном спектакле. Несмотря на скандальный характер отношений (в том числе недавние новости о звонках Башарова в полицию на возлюбленную из-за нежелания покидать квартиру), пара продолжает участвовать в реалити и строить планы на будущее.