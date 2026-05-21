Сябитова предупредила девушку Башарова: «Бультерьера в болонку не переделать»

Роза Сябитова считает, что женщина пытается перевоспитать мужчину, который не способен меняться. Она провела параллель, которая многим зрителям может показаться неожиданной.

В качестве метафоры телесваха использовала образы двух разных пород собак. Она сравнила мужчин с бультерьером и болонкой, намекая, что поведение и характер заложены природой и воспитанию практически не поддаются.

«Девушка хочет бультерьера, причем плохо воспитанного бультерьера, сделать послушную болонку. Ну, мы же понимаем, да? Бультерьер — это бультерьер, болонка — это болонка. То, что человек не видит этих различий и пытается какую-то фигню сделать — ну, что можно сказать? Это проблема», - заявила она Teleprogramma.org.

Телесваха уверена, что рано или поздно такая попытка переделать мужчину обернется против самой женщины.

«Если ты берешь бультерьера, готовься к тому, что бультерьер когда-нибудь тебя укусит. Он обязательно укусит. Это вопрос во времени», — предупредила Сябитова.

По мнению Розы, главная проблема Борисовой — заниженная самооценка и недостаток любви к себе. Сябитова считает, что именно это заставляет женщину терпеть рядом с собой мужчину с репутацией домашнего тирана.

«Для меня самодостаточность — это любовь к себе. Если самодостаточность заниженная, то есть любовь к себе тоже заниженная — это большая проблема», — говорит телесваха.

Сябитова полагает, что Ася Борисова не видит очевидных вещей в поведении своего избранника, и это может привести к печальным последствиям. Телесваха также призвала других женщин учиться на чужих ошибках и внимательно присматриваться к избранникам, особенно если у них уже было сомнительное прошлое.