Не прилетела из ОАЭ: Долина загадочно исчезла, а ее директор что-то скрывает

История с квартирой Ларисы Долиной, кажется, дошла до логического финала, оставив после себя шлейф сплетен и множество неотвеченных вопросов. Ключи от апартаментов в Хамовниках наконец перешли к их законной владелице, Полине Лурье. Теперь все внимание переключилось на саму певицу, которая загадочно отсутствует и не дает ясности о своих планах возвращения на родину.

Плавный финал после бурного скандала

После многомесячных судебных тяжб и медийной шумихи 19 января судебные приставы приступили к принудительному выселению. Ключи от жилья были переданы адвокату Полины Лурье, Светлане Свириденко.

Все началось в 2024 году, когда Долина, по ее словам, стала жертвой масштабной аферы. Мошенники, представившись силовиками, убедили ее продать квартиру и перевести вырученные 112 миллионов рублей на "безопасные счета" якобы для поимки преступников. Квартиру купила Полина Лурье, после чего и разгорелся спор о законности сделки.

Несмотря на первоначальные решения судов в пользу певицы, в конечном счете Верховный суд в декабре 2025 года постановил передать квартиру Лурье и обязал Долину ее освободить.

Адвокат Долиной ранее заявляла о готовности сделать это добровольно, однако из-за отсутствия у её представителя нужных полномочий передача сорвалась, что и привело к визиту приставов.

Где сейчас Долина и что говорит ее директор?

Пока шла эта процедура, сама Лариса Долина находилась далеко от Москвы. Она отдыхала с дочерью и внучкой в элитном отеле в Абу-Даби (ОАЭ).

Главный вопрос, который сейчас волнует всех: вернется ли она в Россию? Ранее сообщалось, что она планировала возвращение 20 января, но этого пока не произошло.

Ее директор Сергей Пудовкин дал уклончивый комментарий.

"Обязательно прилетит, [но когда] я не знаю".

Эта неопределенность, а также запланированные на конец января и февраль концерты в Москве, породили множество слухов. В Сети уже открыто обсуждают, не последует ли певица примеру других звезд и не решит ли остаться за границей.