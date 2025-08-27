"Не было в мыслях воспитывать не своих детей": Диброва не видит себя "мамой" для наследников Товстика

36-летняя Полина Диброва рассказала о том, что сейчас происходит в ее семье. Жена шоумена Дмитрия Диброва подтвердила, что она съехала от телеведущего. Но живут они все равно рядом. Так как Полина хочет, что их сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей.

Диброва и дети Романа Товстика

А вот детей миллиардера Романа Товстика жена Диброва воспитывать не хочет. Одна из подписчиц задала ей личный вопрос: "Дети Елены Товстик живут с вами? И вы их настраиваете против матери?"

"Двое детей Елены Товстик живут по своему желанию с Романом, их отцом. У меня не было в мыслях воспитывать не своих детей. Я искренне считаю, что родную мать никто не заменит", — заявила Полина.

Товстик уехала на курорт, вернулась в опустевший дом

В интервью Андрею Малахову жена Романа Товстика заявила, что тот отравил ее по путевке на курорт. Обещал, что серьезный разговор состоится у них после. Но, вернувшись домой, Елена поняла, что в квартире нет кофемашины и дорогого рояля. Якобы бизнесмен тайно вывез эти вещи. Также жена миллиардера заявила, что двое старших детей также уехали с отцом.

В окружении Дибровой давно говорили о том, что та живет под одной крышей с наследниками Товстика. Но, как призналась Полина, она не собирается воспитывать чужих детей. И те живут вовсе не с ней, а со своим отцом.

Кстати, жена Диброва заявила, что не обманывала супруга. Она сразу призналась во всем Дмитрию, когда поняла, что они с Товстиком начали сближаться. Таким образом, жена шоумена перестала скрывать свою связь с миллиардером.