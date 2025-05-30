Названа причина приезда Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева может приехать в Россию уже этим летом. По данным блогера Вадима Манукяна, не исключено, что Алла Борисовна появится на фестивале 'Новая волна'.

"Говорят, что Аллу Пугачеву пригласили на 'Новую волну'. Министерство юстиции не признало ее иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел в нашей стране. С точки зрения права у нее нет ограничений в России", — поделился Вадим Манукян с изданием ' Абзац '.

Манукян добавил, что считает подобные демарши не очень хорошим сигналом. По его мнению, Алла Пугачева, если и появится в России, то только с одной миссией.

"Она может приехать в Россию только ради того, чтобы 'вставить шпильку' всем нам", — уверен Вадим Манукян.

Фестиваль 'Новая волна' состоится в конце августа в Казани. Если Алла Пугачева вдруг появится на нем, это будет ее первый за последние несколько месяцев визит в Россию.

Примадонна уже довольно давно не наведывалась на родину. Уже четвертый год она постоянно живет за границей. Ранее Алла Борисовна обитала в Израиле, теперь ее пристанищем стал Кипр. При этом Алла Пугачева продолжает зарабатывать деньги в России.

А не так давно на Кипре побывала дочь Примадонны, Кристина Орбакайте. Она дала концерт в Ларнаке, который посетила Алла Пуачева с детьми Гарри и Лизой.