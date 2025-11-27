Навка высказалась о появлении дочери Чернышева и Заворотнюк в ее шоу: "Отважилась"

Прославленная фигуристка Татьяна Навка поддерживает Петра Чернышева и его семилетнюю дочку Милу после ухода из жизни Анастасии Заворотнюк. Малышка вместе с папой появится в шоу Татьяны Навки. Были мнения, что Чернышев против того, чтобы Мила выходила на лед, потому что не хочет излишнего внимания к ней.

Что Татьяна Навка сказала о Миле

Татьяна Навка дала понять, что Петр Чернышев никогда подобных опасений о дочери не высказывал. Папа прислушивается к мнению семилетней наследницы. Навка заявила, что выйти на лед было целиком и полностью желанием и инициативой Милы.

"Петр не против. Ему очень приятно, что Мила сама отважилась, изъявила желание", — сказала Татьяна Навка во время презентации альбома певицы Жасмин 'Девчонка из Дербента'.

Недавно Сеть облетели кадры с тренировки Милы на льду. Было понятно, что девочка готовится выйти на лед вместе с папой, Петром Чернышевым. Фигурист поддерживал дочь, давал ей советы.

Как живут дочь и муж Анастасии Заворотнюк после ее ухода

Анастасии Заворотнюк не стало в мае 2024 года. Она скончалась после нескольких лет борьбы с раком мозга. Петр Чернышев самоотверженно поддерживал любимую женщину, став для нее всем — няней, доктором, психологом, другом.

После ухода из жизни Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев взял на себя все заботы о дочери. Помогает ему растить девочку мама Анастасии и бабушка Милы, Валентина Заворотнюк. В этом году Миле исполнилось семь лет, она пошла в первый класс.

Мила уже выходила на лед с папой. Это произошло в День всех влюбленных, 14 февраля 2025 года. Для Милы это был дебют. Свое выступление с дочкой Петр Чернышев посвятил памяти покойной жены.