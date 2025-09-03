Как живет младшая дочь Анастасии Заворотнюк Мила: пошла в первый класс, получает подарки от близких

Младшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в прошлом году, и фигуриста Петра Чернышева пошла в первый класс. Трогательной фотографией с девочкой на своей странице поделилась ее старшая сестра Анна.

"Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий", — пожелала Анна в соцсетях.

Меж тем подписчики Анны согласились с ней и предались философским мыслям о быстротечности времени. Ведь казалось, что Мила совсем недавно пришла в этот мир, а теперь она уже первоклассница.

Счастье и трагедия Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева

Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Мила родилась 21 октября 2018 года благодаря процедуре ЭКО.

На тот момент у актрисы уже было двое взрослых детей от предыдущего брака — Анна и Майкл. Для знаменитого же российского фигуриста Петра Чернышева Мила стала первенцем.

Пара познакомилась в 2007 году во время съемок шоу "Танцы на льду", уже в 2008 году они поженились. А спустя десять лет стали родителями. Звездная чета не нарадовалась появлению малышки на свет.

В течение шести месяцев супруги берегли свое счастье от посторонних глаз. Но однажды в их жизнь постучал злой рок. После рождения Милы Анастасия узнала страшный диагноз: глиобластома головного мозга.

Болезнь прозвучала как приговор. Более пяти лет супруги сражались с недугом, испробовав различные методы лечения, включая экспериментальные. Однако все их усилия оказались тщетными. 30 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк покинула этот мир.

Когда широкая публика впервые увидела их дочь Милу

И во время похорон актрисы широкая общественность увидела ее дочь Милу. Она держалась отца, словно пытаясь утешить его, как только может утешить маленький ребенок.