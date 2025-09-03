Как живет младшая дочь Анастасии Заворотнюк Мила: пошла в первый класс, получает подарки от близких

Младшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в прошлом году, и фигуриста Петра Чернышева пошла в первый класс. Трогательной фотографией с девочкой на своей странице поделилась ее старшая сестра Анна.
"Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий", — пожелала Анна в соцсетях.
Меж тем подписчики Анны согласились с ней и предались философским мыслям о быстротечности времени. Ведь казалось, что Мила совсем недавно пришла в этот мир, а теперь она уже первоклассница.
Счастье и трагедия Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Мила родилась 21 октября 2018 года благодаря процедуре ЭКО.
На тот момент у актрисы уже было двое взрослых детей от предыдущего брака — Анна и Майкл. Для знаменитого же российского фигуриста Петра Чернышева Мила стала первенцем.
Пара познакомилась в 2007 году во время съемок шоу "Танцы на льду", уже в 2008 году они поженились. А спустя десять лет стали родителями. Звездная чета не нарадовалась появлению малышки на свет.
В течение шести месяцев супруги берегли свое счастье от посторонних глаз. Но однажды в их жизнь постучал злой рок. После рождения Милы Анастасия узнала страшный диагноз: глиобластома головного мозга.
Болезнь прозвучала как приговор. Более пяти лет супруги сражались с недугом, испробовав различные методы лечения, включая экспериментальные. Однако все их усилия оказались тщетными. 30 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк покинула этот мир.
Когда широкая публика впервые увидела их дочь Милу
И во время похорон актрисы широкая общественность увидела ее дочь Милу. Она держалась отца, словно пытаясь утешить его, как только может утешить маленький ребенок.
Мила со старшей сестрой Анной. Фото: соцсети
Мила — действительно отрада для папы и всей семьи. И неудивительно, что родные стараются поддерживать и немножко баловать девочку, оставшуюся без мамы.
Так, на шестилетие ребенка близкие подарили ей маленький праздник. В ролике, опубликованном Анной, можно увидеть, как Мила разрезает праздничный торт с изображением зайца, держащего воздушные шары.
Также старшая сестра подарила младшей огромного плюшевого барашка и шикарный букет цветов. А в розовом платье с цветочным принтом, также подаренном кем-то из родных, Мила напоминала принцессу.
Сейчас Мила Чернышева проживает с отцом в большом загородном доме, расположенном в подмосковном поселке Крекшино. Активную помощь в воспитании девочки оказывает и бабушка — мама Анастасии. Несмотря на свой возраст — немного за 80, — Валентина Борисовна сохраняет активность и полна жизненных сил.
Несомненно, отец, бабушка, старшая сестра и брат Майкл помогут Миле справиться со всеми школьными трудностями. И не только со школьными!
