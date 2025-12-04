Наталья Фриске вышла замуж: "Маленький рывок к счастью"

Сестры ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья нашла отца своей дочери Луне. Наталья в личном блоге сообщила, что вышла замуж. Со своим избранником она расписалась в МФЦ.
Наталья Фриске и ее долгожданное счастье
Наталья Фриске удивила своих подписчиков, разместив в личном блоге фото в компании брутального мужчины, красавчика с бородой. Кадр был сделан в МФЦ. Оказалось, что пара вступила в брак.
Наталья Фриске дала понять, что невероятно счастлива. По ее словам, избранник — просто идеальный мужчина. Он надежный, искренний, спокойный. О том, что Наталья выходит замуж, не знали даже ее родители.
"Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала. В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Вот так и у меня: тихо, без лишнего шума появился тот самый человек…" — поделилась Наталья.
Наталья Фриске и ее муж. Фото: соцсети Натальи Фриске
Личность новоиспеченного мужа Наталья Фриске не раскрывает. Но отзывается о нем с невероятной теплотой. По ее словам, она обрела супруга, а ее трехлетняя дочка Луна — любящего папу.
"Иногда настоящая любовь приходит именно тогда, когда вы уже почти перестали ждать. Спасибо, что разделяете со мной эту радость! И помните: счастье любит тишину, но им так хочется поделиться с близкими. Пусть и у вас случится свой маленький рывок к счастью", — пожелала подписчикам Наталья Фриске.
Сложный путь Натальи Фриске
Наталья Фриске только в зрелом возрасте почувствовала себя по-настоящему счастливой женщиной. После нескольких неудачных попыток забеременеть она все же стала матерью в 36 лет. На свет появилась ее долгожданная дочка Луна.
С папой дочери Наталья рассталась еще до рождения девочки. Но теперь к ее счастливому материнству добавилась и другая история. Сказочная и волшебная.
А вы верите в то, что счастье приходит, когда его перестаешь ждать? Ответьте в комментариях.
