Наталья Фриске вышла замуж: "Маленький рывок к счастью"

Сестры ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья нашла отца своей дочери Луне. Наталья в личном блоге сообщила, что вышла замуж. Со своим избранником она расписалась в МФЦ.

Наталья Фриске и ее долгожданное счастье

Наталья Фриске удивила своих подписчиков, разместив в личном блоге фото в компании брутального мужчины, красавчика с бородой. Кадр был сделан в МФЦ. Оказалось, что пара вступила в брак.

Наталья Фриске дала понять, что невероятно счастлива. По ее словам, избранник — просто идеальный мужчина. Он надежный, искренний, спокойный. О том, что Наталья выходит замуж, не знали даже ее родители.