Наталья Фриске показала подросшую дочку Луну, которая похожа на двоюродного брата Платона

Ранее отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал «Плакса», в котором дебютировал его внук Платон. Причиной этому послужило то, что проект тесно связан с Дмитрием Шепелевым, бывшим мужем Жанны и отцом Платона. Отношения между Владимиром и Дмитрием были натянутыми, особенно после того, как Шепелев ограничил общение семьи Фриске с мальчиком.

Платону сейчас 11 лет, и его первая актерская работа состоялась в сериале «Плакса», где он сыграл вместе с отцом. Дмитрий Шепелев ранее открыто заявлял, что запрещает родителям и сестре Жанны общаться с Платоном, что вызвало множество вопросов и недовольства среди поклонников певицы.

За последние пять лет семья Фриске практически не видела мальчика лично. Они вынуждены следить за его жизнью через фотографии, которые получают от знакомых. Даже социальные сети оказались вне досягаемости, так как Шепелев заблокировал родственников в своих аккаунтах. Эта ситуация подчеркивает сложность взаимоотношений внутри семьи и продолжает вызывать общественный интерес.