Наталья Фриске показала подросшую дочку Луну, которая похожа на двоюродного брата Платона

Наталья Фриске — сестра ныне покойной солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске, в своем микроблоге показала редкое фото подросшей дочки Луны. Поклонники обратили внимание, что малышка похожа одновременно и на свою тетю Жанну, и на двоюродного брата Платона, которому 11 лет.
Дочка Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети героя публикации
Мальчик живет с отцом телеведущим Дмитрием Шепелевым и мачехой Екатериной Тулуповой. Со своими родственниками со стороны мамы Платон не общается. Бабушка и дедушка мальчика ждут, когда тот подрастет и сам придет к ним в гости. Дмитрий Шепелев не хочет, чтобы сын виделся с ними из-за напряженных отношений. Родители покойной Жанны Фриске в давней ссоре с телеведущим и не общаются с ним.
Платон увлекается игрой на гитаре. Фото: соцсети героя публикации
Ранее отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал «Плакса», в котором дебютировал его внук Платон. Причиной этому послужило то, что проект тесно связан с Дмитрием Шепелевым, бывшим мужем Жанны и отцом Платона. Отношения между Владимиром и Дмитрием были натянутыми, особенно после того, как Шепелев ограничил общение семьи Фриске с мальчиком.
Платону сейчас 11 лет, и его первая актерская работа состоялась в сериале «Плакса», где он сыграл вместе с отцом. Дмитрий Шепелев ранее открыто заявлял, что запрещает родителям и сестре Жанны общаться с Платоном, что вызвало множество вопросов и недовольства среди поклонников певицы.
За последние пять лет семья Фриске практически не видела мальчика лично. Они вынуждены следить за его жизнью через фотографии, которые получают от знакомых. Даже социальные сети оказались вне досягаемости, так как Шепелев заблокировал родственников в своих аккаунтах. Эта ситуация подчеркивает сложность взаимоотношений внутри семьи и продолжает вызывать общественный интерес.