Наталья Фриске засняла, как дочь поет песню ее сестры: "В машине просит включить тетю Жанну"

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске хранит память о ней. Наталья рассказывает о звездной тете своей дочери. Малышка Луна уже знает песни из репертуара Жанны Фриске и поет их.

Какую песню спела племянница Жанны Фриске?

Наталья Фриске показала в личном блоге трогательное видео. Она ехала в автомобиле вместе с дочкой и мамой. В какой-то момент зазвучала песня в исполнении Жанны Фриске 'А на море белый песок', и маленькая Луна тут же подхватила ее.

"Любишь песенки тети Жанны, да? Луняш, ты молодец, у тебя хорошо получается", — похвалила дочку Наталья Фриске.

Луна старательно выводила каждое слово. Она прекрасно интонировала, не фальшивила. Крошка продемонстрировала наличие музыкального слуха.

"Всегда в машине просит включить тетю Жанну 'песек белый'. Так это мило", — поделилась с подписчиками Наталья Фриске.

Сколько лет дочери Натальи Фриске

Наталья Фриске родила дочку в апреле 2022 года. Луне сейчас три с половиной года. Девочка внешне очень похожа на своего двоюродного брата Платона, которого никогда не видела.

Наталья Фриске одна воспитывает дочку. С отцом Луны она рассталась еще до рождения малышки. Со всеми обязанностями Наталья справляется сама, но опирается на своих маму и папу.

До того как Луна появилась на свет, Наталья Фриске пережила неудачные беременности. Она делала несколько попыток стать мамой. И только последняя оказалась удачной.

А вы как считаете, получится ли у малышки Луны стать певицей, как ее родная тетя Жанна? Ответьте в комментариях.