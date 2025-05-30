Нетрадиционная свекровь Ивлеевой выступила с новым признанием: жаль всех жен сына

Мама второго мужа блогерши Анастасии Ивлеевой Филиппа Бегака Дарья Семенова сделала признание о своем сыне.

Женщина дала понять, что союз с ее наследником для любой женщины — то еще испытание. Дарья Юлиановна заранее пожалела Ивлееву и посочувствовала ей, назвав себя нетрадиционной свекровью.

"Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности. Мы с ним не перестали общаться, но я помню первые времена, когда мы с Алексеем (Бегак-старший — прим. ред.) жили в одном доме с его мамой. Мама приходила каждое утро с вопросом: ’Ты кушал, сыночка?’. Я хотела видеть мужчину, а не только сыночку“, — цитирует starhit Дарью Семенову.

Филипп Бегак и Настя Ивлеева сыграли в конце мая тайную свадьбу в Крыму. Маму Филиппа на торжество не пригласили. Женщина призналась, что она обижена на молодых, но пытается справиться со своими эмоциями.

Расписались же влюбленные в декабре прошлого года. Для Анастасии Ивлеевой этот брак стал вторым, ранее она была замужем за рэпером Элджеем.

Филипп Бегак до встречи с блогершей было два брака, у него есть 9-летняя дочь Василиса.

Мужу Ивлеевой 32 года, он ведущий телеканала 'Культура', внук известного писателя Юлиана Семенова и внучатый племянник Никиты Михалкова.

Детство Филиппа Бегака прошло на Кипре, затем он учился в Англии. Известно, что из-за карточного долга был убит брат Бегака, который старше него на пять лет.

Из-за этой страшной потери родители Филиппа, Дарья Семенова и Алексей Бегак, развелись.