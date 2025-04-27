Нани Брегвадзе — о Зурабе Церетели: «То, что он творил, нигде такого в мире не было»

88-летняя певица Нани Брегвадзе была лично знакома и даже дружна с ныне покойным скульптором Зурабом Церетели. Она вспомнила, что познакомилась с ним, когда ей было лет 15 или 17. Певица рассказала, что Зураб был невероятно скромным юношей, на которого никто не обращал внимания. В те годы никто бы и предположить не смог, каким мастером станет юный Зураб Церетели.

«Он был самородок, но он развил свой талант. Когда тебе Бог что-то хорошее дает, ты должен подчиниться и идти под его покровительством. То, что Зураб творил, согласитесь, нигде такого в мире не было», — поделилась Нани Брегвадзе в беседе с MK.RU.

Певица не скрывала своего восхищения талантом и человеческими качествами Зураба Церетели, который всегда стремился всем помогать. Нани Брегвадзе рассказала, как была неким курьером, возившим из Грузии в Москву Зурабу Церетели письма от разных людей с просьбами о содействии в тех или иных ситуациях. И Зураб Церетели никому не отказывал.