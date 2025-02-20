SHAMAN, Лепс, Жуков, Кадышева вошли в число самых востребованных артистов

Стало известно, на концерты каких исполнителей россияне охотнее всего покупают билеты. Проанализировав, в каких залах выступают артисты и как активно продаются места в них, kp.ru составил рейтинг самых топовы, а значит, востребованных у поклонников артистов.

В первом полугодии 2025 года Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» установили рекорд популярности среди российских звезд, продав под чистую пять стадионных концертов в Москве подряд. Билеты на эти мероприятия были распроданы полностью, а после окончания продаж открылись продажи билетов на трибуны, которые также пользовались большим спросом.

Народный артист России Николай Расторгуев и группа «Любэ» готовятся выступить в Кремлевском дворце, 21, 22 и 23 февраля, продав все билеты на свои три дня выступлений. Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» также соберет полные зал на своем концерте, который состоится 11 апреля.

Певец SHAMAN успешно гастролирует по стране с концертной программой «Победа», а 9 марта представит лирическую программу «Ты моя» в Москве на LIVE ARENA, которая вмещает больше 10 тысяч зрителей. Билеты на шоу активно раскупаются.

Сергей Лазарев также начал свой концертный тур в 2025 году, планируя провести 35 финальных концертов с шоу «Я не боюсь!». Григорий Лепс также успешно гастролирует по стране, продавая билеты на свои концерты. 9 марта Лепс выступит в «Барвиха Luxury Village». Почти все билеты уже раскуплены, осталось немного мест за столиками — по 50 тыс. руб и по 90 тыс. руб.