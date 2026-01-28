На кого Федор Бондарчук променял Паулину: взрослая дама, чуть за сорок

Еще недавно их называли идеальной парой. Теперь Паулина Андреева живет в Петербурге, а Федор Бондарчук остался в Москве. И в их романтичной истории появился новый персонаж. Женщина.

Бондарчук и Андреева разъехались по разным городам

Недавно стало известно, что Паулина Андреева после короткого периода жизни в Москве снова переехала с сыном в Петербург, а Федор Бондарчук остался в Москве. При этом сам режиссер пока не комментирует перемены в личной жизни. Зато в его окружении рассказали, что Бондарчук уже строит новые отношения.

"У Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40. А Паулина пока одна", — рассказал источник из окружения звездной пары kp.ru.

Как воссоединялись Бондарчук и Андреева

Осенью 2025 года появлялась информация о том, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться. Бондарчук ради жены и сына продал квартиру в Брюсовом переулке и купил другую, в более тихом и уединенном месте. Но тоже в центре Москвы.

К мужу вместе с сыном переехала Паулина Андреева. Ранее она сообщала о решении развестись с Бондарчуком в личном блоге. Но позже свой пост на эту тему удалила.

Судя по всему, второй шанс, который дали своим отношениям Паулина и Федор, не оправдался. Пара окончательно рассталась.

Андреева и Бондарчук больше девяти лет были вместе. У супругов есть маленький сын Ваня. До женитьбы на Паулине Федор Бондарчук прожил в браке с женой Светланой Бондарчук 25 лет. У пары двое детей и уже есть внуки.

