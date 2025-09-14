Муж Насти Ивлеевой отсудил у матери наследство покойного брата

Муж телеведущей Насти Ивлеевой — Филипп Бегак — через суд подтвердил принятие наследства и закрепил за собой право собственности на имущество умершего брата.

Бегак получил наследство

Оказалось, что Филипп ранее подал соответствующий иск против своей матери Дарьи Семеновой и Департамента городского имущества Москвы.

Также стало известно, каким имуществом владел покойный брат Филиппа. Максим Бегак оставил в качестве наследства: 1/9 доли в жилом доме и 1/6 доли в земельном участке, расположенных в ДСК "Советский писатель".

Интересно и то, что ни один из родственников Бегака не обращался к нотариусу для оформления наследства. Единственное, упоминается, что муж Ивлеевой фактически вступил во владение данным имуществом. Он проживал там, и даже нес расходы на содержание недвижимости. При этом право собственности брат Максима Бегака закрепил только через суд.

Мать Филиппа на заседание не явилась. Однако она признала исковые требования сына, направив в суд своего полномочного представителя. В итоге требования истца были удовлетворены полностью.

Кто такой Максим Бегак?

История начинается с трагической гибели старшего брата Филиппа Бегака — Максима Бегака. Парень ушел из жизни в молодом возрасте 24 лет, став жертвой обстоятельств, связанных с крупными долгами.

По словам матери, молодой человек вел весьма рискованный образ жизни, часто задерживаясь допоздна вне дома. Однажды утром мать обнаружила, что сын не вернулся домой и исчез навсегда.

Несмотря на очевидные признаки насильственного преступления, официальное свидетельство о смерти утверждало, будто Максим умер естественной смертью вследствие сердечного приступа. Однако тело молодого человека имело четкий признак насилия — отметину на шее, похожую на следы от петли или шнура. Именно этот факт позволил семье сомневаться в официальной версии.

Семья была убеждена, что истинной причиной трагедии стал крупный карточный долг, размер которого составлял около трех тысяч долларов. Трагедия оставила глубокий отпечаток на всей семье, особенно на младшем брате Филиппе, чья жизнь также оказалась затронута горечью утраты близкого родственника.