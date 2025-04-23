Молодую вдову Зураба Церетели увели от гроба его родные: красавица рыдала так, что не могли успокоить

Татьяна Кочемасова не смогла совладать с собой на прощании с Церетели. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press

45-летняя вдова Зураба Церетели расплакалась у его гроба

Во время прощания со скульптором Зурабом Церетели не сдержалась от слез его молодая вдова, 45-летняя искусствовед Татьяна Кочемасова.

Стоя у гроба с телом любимого мужчины, Татьяна Кочемасова горько плакала и не могла успокоиться. Ее рыдания было слышно по всему Храму Христа Спасителя, где проходило отпевание Зураба Церетели.

Как сообщает издание Starhit, родные Зураба Церетели были вынуждены отвести безутешную Татьяну Кочемасову от гроба с его телом, чтобы привести женщину в чувство.

Заплаканная Татьяна Кочемасова с внуком Зураба Церетели на прощании со скульптором. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press

Татьяна Кочемасова и Зураб Церетели были вместе долгих двадцать лет. Красавица была музой и ангелом-хранителем скульптора, который на 46 лет старше нее.

Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля от остановки сердца, ему был 91 год. Похоронят Зураба Церетели в Тбилиси 27 апреля. Покоится он будет в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, подарившей ему единственную дочь Елену.

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