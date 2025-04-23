Молодую вдову Зураба Церетели увели от гроба его родные: красавица рыдала так, что не могли успокоить

Во время прощания со скульптором Зурабом Церетели не сдержалась от слез его молодая вдова, 45-летняя искусствовед Татьяна Кочемасова.
Стоя у гроба с телом любимого мужчины, Татьяна Кочемасова горько плакала и не могла успокоиться. Ее рыдания было слышно по всему Храму Христа Спасителя, где проходило отпевание Зураба Церетели.
Как сообщает издание
Заплаканная Татьяна Кочемасова с внуком Зураба Церетели на прощании со скульптором. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Татьяна Кочемасова и Зураб Церетели были вместе долгих двадцать лет. Красавица была музой и ангелом-хранителем скульптора, который на 46 лет старше нее.
Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля от остановки сердца, ему был 91 год. Похоронят Зураба Церетели в Тбилиси 27 апреля. Покоится он будет в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, подарившей ему единственную дочь Елену.