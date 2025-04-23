Молодую вдову Зураба Церетели увели от гроба его родные: красавица рыдала так, что не могли успокоить

Во время прощания со скульптором Зурабом Церетели не сдержалась от слез его молодая вдова, 45-летняя искусствовед Татьяна Кочемасова.

Стоя у гроба с телом любимого мужчины, Татьяна Кочемасова горько плакала и не могла успокоиться. Ее рыдания было слышно по всему Храму Христа Спасителя, где проходило отпевание Зураба Церетели.