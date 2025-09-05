Михаил Шуфутинский принял российское гражданство после долгих лет за границей

Известный певец Михаил Шуфутинский только сейчас получил российский паспорт. Как получилось, что шансонье решил стать гражданином России и почему он не сделал этого раньше? Разбираемся.

Какое гражданство было у Шуфутинского?

Телеграм-канал SHOT сообщил о получении Михаилом Шуфутинским российского гражданства. Паспорт РФ певцу вручили в канун 3 сентября. Ранее же Михаил Шуфутинский находился в России по виду на жительство (ВНЖ).

Шуфутинский был гражданином США. Тогда он не планировал получать российский паспорт, поскольку в США двойное гражданство не приветствуется. Но из-за событий в мире Михаил Захарович перестал ездить в Америку.

Паспорт этой страны он просрочил. И потому решил, что теперь может с чистым сердцем стать гражданином России. Тем более что живет и выступает Михаил Шуфутинский сейчас исключительно в России.

Какой концерт дал Шуфутинский в Кремле

77-летний Михаил Шуфутинский 3 сентября по традиции выступил в Кремле. Его хит 'Третье сентября' положил начало доброй традиции концертов начала осени. На свое выступление в этом году он не пригласил Егора Крида, с которым ранее записывал дуэт.

На ком женат Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский переехал в США в 1981 году. Здесь он жил в Филадельфии с женой Маргаритой. В 2015 году она скончалась от сердечного приступа.

Сейчас Шуфутинский вновь женат. Его супругой стала танцовщица Светлана Уразова. В отношениях с ней Шуфутинский состоит с 2019 года.

Светлана Уразова тепло отзывается о пожилом муже. Она рассказывает, что Шуфутинский заботится о ней и постоянно удивляет.