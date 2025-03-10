Шуфутинский подарил жене печку за миллион рублей

Известный российский певец Михаил Шуфутинский поделился интересной историей о своем недавнем подарке жене Светлане в интервью mk.ru . В преддверии 8 Марта он преподнес ей дорогую печку для дачи, стоимость которой составила внушительные миллион рублей. Артист подчеркнул, что такая щедрость объясняется простым вкусом супруги, которая предпочитает все самое качественное и изысканное, добавляя, что их вкусы совпадают, иначе они вряд ли были бы вместе.

Кроме того, Шуфутинский подтвердил на церемонии музыкальной премии «Виктория», что именно в марте 2025 года они с супругой узаконили свои отношения. Их союз привлек внимание общественности благодаря наличию обручальных колец с гравировкой имен обоих супругов. Однако подробности самой свадебной церемонии артист предпочел оставить за кадром, чтобы сохранить приватность важного момента.

Стоит отметить, что Михаил и Светлана начали встречаться еще в 2015 году, вскоре после трагической утраты первой жены певца. На тот момент девушка была участницей его танцевального коллектива, и их роман развивался постепенно. Именно поддержка Светланы помогла Михаилу пережить трудные времена.

Недавно Шуфутинский также сообщил о покупке квартиры, которую он приобрел исключительно для хранения своих многочисленных наград. Это решение подчеркивает важность для него своего творческого пути и достижений в музыке.

Особое место в жизни певца занимает его легендарная песня «Третье сентября», написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым. С тех пор, как она была выпущена в 1993 году, эта композиция стала символом эпохи и предметом множества мемов в социальных сетях. Несмотря на прошедшие годы, «Третье сентября» остается актуальной и любимой слушателями, ежегодно вдохновляя на создание новых шуток и забавных постов в интернете.

Таким образом, история Михаила Шуфутинского — это не только рассказ о музыкальном успехе, но и о личных переживаниях, любви и семейных ценностях.