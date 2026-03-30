"Меня как отрубило": Ксения Алферова рассказала, как три года собирала себя по кусочкам

По ее словам, три года назад случилось настоящее "землетрясение", которое перевернуло все. Она перестала танцевать — даже в мыслях. И только сейчас, пройдя через молитвы, исповеди и долгий путь осознания, она снова ощутила вкус жизни.

Алферова призналась, что этот период стал для нее рубежом, после которого уже ничего не было по-прежнему.

"Три года назад случилось в моей жизни землетрясение. Мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем", — поделилась актриса.

Танцы для нее были не просто увлечением, а состоянием души. И то, что эта внутренняя легкость исчезла, стало для Ксении первым сигналом.

"Молилась, исповедалась, причащалась"

Восстановление заняло долгие три года. Алферова не скрывает, что путь был тяжелым и извилистым.

"Молилась, исповедалась, причащалась, разговаривала, проговаривала, читала, осознавала. Туда-сюда меня мотало… Жизнь продолжается, и она прекрасна", — написала она.

Сейчас актриса чувствует себя иначе. Она снова дышит полной грудью, не страдает, а живет. Но главное — она извлекла урок.

"Я растворялась и спасала. А это гордыня"

Оглядываясь назад, Ксения Алферова пришла к важному выводу. Раньше она слишком сильно отдавала себя, растворялась в близких, пыталась их спасти. Теперь она понимает: это была не любовь, а гордыня.

"Быть рядом, но не внутри… Теперь стою на своих ногах, крепко держа за руку Бога, и предлагаю то, что есть внутри, но не навязываю. Просто я как раз растворялась и спасала. А это уже гордыня на самом деле", — резюмировала актриса.

Что случилось в жизни Ксении Алферовой

Ксения Алферова — дочь актрисы Ирины Алферовой и режиссера Александра Абдулова (которого она считает отцом). В 2001 году она вышла замуж за актера Егора Бероева. В 2007-м у пары родилась дочь Евдокия.

В 2022 году брак Алферовой и Бероева распался. Причиной развода, по словам Ксении, стала измена мужа. Егор Бероев, в свою очередь, утверждал, что они расстались еще в 2022 году, а официальный развод оформили позже. Оба заявляли, что сохранили теплые отношения ради дочери.

В 2026 году Бероев женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Алферова эту новость не комментировала, но, судя по ее постам, переживала развод очень тяжело.