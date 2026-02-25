Новая жена Егора Бероева: на 27 лет моложе, балерина, играет главные роли в его фильмах

Все тайное рано или поздно становится явным. Так случилось и с актером Егором Бероевым. Журналисты выяснили одну из причин, по которой артист развелся со своей женой, актрисой Ксений Алферовой.
Егор Бероев женился на 21-летней балерине
Как говорят французы: "Cherchez le femme". СМИ раскопали, что две недели назад 48-летний Бероев тайно женился на 21-летней актрисе и балерине Анне Панкратовой, исполнившей главную роль в его киноленте "Кукла". Об этом сообщил друг актера. (А друг ли он после этого?).
Девушка – блондинка, хороша собой, напоминает тургеневскую барышню. На первый взгляд, чиста, смотрит на мир широко распахнутыми глазами, и, наверное, влюблена в своего опытного и знаменитого мужа. Что же о ней известно еще?
Что из себя представляет Анна Панкратова
Анна Панкратова родилась в Коломне 30 июня 2004 года. Она является выпускницей Московского хореографического колледжа "Ледях". На официальной странице учебного заведения в социальных сетях даже отмечаются творческие достижения молодой актрисы.
Там же, в частности, рассказывается о визите актера и режиссера Егора Бероева на кинофестиваль "Зимний". На этом мероприятии он представлял свою новую полнометражную работу "Кукла", где выступил как режиссер и сценарист, и рассказал о своей главной героине — Анне Панкратовой.
И надо сказать, Егор Бероев доверил будущей жене отнюдь не простую роль.
По сюжету ленты, отбыв срок за убийство неверного жениха, Надя выходит на свободу с одной целью — найти дочь, рожденную в тюрьме. В ее непростых поисках ей помогает друг Андрей. Надежде предстоит многое переосмыслить и практически начать жизнь заново.
Анна Панкратова. Фото: кадр из фильма "Кукла"
Как пишет "Комсомольская правда", Бероев поделился историей встречи с юной возлюбленной. Увидев Анну в балетном классе, он сразу принял решение пригласить ее на главную роль.
Это произошло в конце ее выпускного курса. С этого момента жизнь Панкратовой изменилась: ей пришлось совмещать интенсивную подготовку к съемкам в фильме с выпускными спектаклями и работой в театре.
"Егор рассказал, как нашел Аню: распахнув дверь балетного класса нашего колледжа, он в тот же момент понял: это она!" – пишет "Комсомолка", цитируя представителей Московского хореографического колледжа.
Кинолента "Кукла" увидела свет 12 марта 2025 года. Также Анна снялась в военной драме Егора Бероева "Марик". Премьера этой многосерийной ленты намечена на 2026 год.
И думается, что теперь впереди у Анны большое актерское будущее! То ли еще будет!
А вы как думаете? Делитесь в комментариях!
