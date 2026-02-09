Ксения Алферова впервые нарушила молчание о разводе: "Есть такая хорошая притча о блуднице"

В Москве прошла премьера фильма "Сказка о царе Салтане" Сарика Андреасяна. Большой переполох на презентации сказки Пушкина вызвало появление Ксении Алферовой.
Она вышла на красную дорожку вместе со своим воспитанником Владом, которого вместе с бывшим мужем взяла под опеку несколько лет назад.
"Это наш близкий друг. Кто-то пытается назвать его моим сыном, но это не так. У него есть мама, которая не с нами. Но она там, на небе", - объяснила Ксения представителям прессы.
А еще в разговоре с журналистами впервые прокомментировала свой развод с Егором Бероевым, назвала любимую сказку и поделилась секретами красоты.
Ксения Алферова: "Я учусь у моей бабушки"
- Ксения, какой день в своей жизни вы бы могли назвать сказочным?
- Я не знаю. Я за последние несколько лет еще больше научилась принимать то, что готовит каждый день. Жизнь очень непредсказуема. А каждый новый день – это большой подарок. И в принципе он и есть сказочный, потому что новый и больше не повторится.
- А какая у вас любимая сказка?
- Наверное, "Бременские музыканты".
- Вы очень хорошо выглядите. Поделитесь, пожалуйста, секретом красоты…
- Я учусь у моей бабушки. Ей недавно исполнилось 104 года. Я ее часто выкладываю в соцсети, чтобы показать, насколько бабушка красива в этом возрасте.
Понятно, что у нее есть морщины. Но это все ее! И бабушка светится!
И каждый раз, когда я прихожу к ней домой, я поражаюсь тому, как она выглядит, буквально лучится. Ее секрет красоты – это доброта, то, что она всю жизнь делилась. Не я для себя, а я для других.
Бабушка благодарит любой прожитый день. И красота - это не косметические процедуры, а состояние души.
Ксения Алферова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Ксения Алферова: "Каждый человек – загадка, но мы при этом мы все одинаковые"
- Получается, вы даже в проблеме можете отыскать радость…
- Да. Наверное, в проблеме сложно найти радость. Но любое испытание – это не за что-то, а для чего-то. То есть это повод признаться себе в чем-то и сделать еще один шаг, чтобы что-то подкрутить в себе.
- В своих соцсетях вы очень хорошо ответили Егору Бероеву, прокомментировавшему ваш развод. Что вам сейчас помогает держаться так достойно?
- У меня есть очень хороший духовник, отец Алексей, который меня многому научил. Если честно, я немного удивлена, что мне пишут приятные слова, неожиданные для меня.
Есть такая хорошая притча о блуднице, которую притащили к Спасителю и хотели забить ее камнями. Но он сказал: "Кто из вас не без греха, бросьте в нее камень". Поэтому осуждать и обсуждать кого-то – дело неблагодарное и неправильное, потому что каждый человек – это загадка.
Но при этом в чем-то мы одинаковые. В нас часто говорит обида, злость или боль, и мы делаем какие-то эмоциональные поступки, о которых приходится потом жалеть. Мне кажется, что в этой ситуации, наверное, правильно не осуждать и ругаться, а подумать о том, что у меня, у Егора есть еще близкие люди, которые это все читают.
Наверное, дочке неприятно читать то, что пишут о папе. Это неправильно.
И более того, согласитесь, что каждая семья – это большая загадка. У меня есть такие бусы, которые вы не видите. И на них я собираю не камни обид, раздражений, которые давят, а какие-то очень теплые моменты.
Я их нанизываю. И когда происходит какая-то не очень приятная ситуация, ты их достаешь, вспоминаешь, наполняешься любовью и теплотой. И это главное! Всегда нужно беречь внутри себя то хорошее, что тебе в этой жизни подарил Бог и те люди, которые были вместе с собой. И точно не таскать вместе с собой обиды.
