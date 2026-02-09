Ксения Алферова впервые нарушила молчание о разводе: "Есть такая хорошая притча о блуднице"

В Москве прошла премьера фильма "Сказка о царе Салтане" Сарика Андреасяна. Большой переполох на презентации сказки Пушкина вызвало появление Ксении Алферовой.

Она вышла на красную дорожку вместе со своим воспитанником Владом, которого вместе с бывшим мужем взяла под опеку несколько лет назад.

"Это наш близкий друг. Кто-то пытается назвать его моим сыном, но это не так. У него есть мама, которая не с нами. Но она там, на небе", - объяснила Ксения представителям прессы.

А еще в разговоре с журналистами впервые прокомментировала свой развод с Егором Бероевым, назвала любимую сказку и поделилась секретами красоты.

Ксения Алферова: "Я учусь у моей бабушки"

- Ксения, какой день в своей жизни вы бы могли назвать сказочным?

- Я не знаю. Я за последние несколько лет еще больше научилась принимать то, что готовит каждый день. Жизнь очень непредсказуема. А каждый новый день – это большой подарок. И в принципе он и есть сказочный, потому что новый и больше не повторится.

- А какая у вас любимая сказка?

- Наверное, "Бременские музыканты".

- Вы очень хорошо выглядите. Поделитесь, пожалуйста, секретом красоты…

- Я учусь у моей бабушки. Ей недавно исполнилось 104 года. Я ее часто выкладываю в соцсети, чтобы показать, насколько бабушка красива в этом возрасте.

Понятно, что у нее есть морщины. Но это все ее! И бабушка светится!

И каждый раз, когда я прихожу к ней домой, я поражаюсь тому, как она выглядит, буквально лучится. Ее секрет красоты – это доброта, то, что она всю жизнь делилась. Не я для себя, а я для других.

Бабушка благодарит любой прожитый день. И красота - это не косметические процедуры, а состояние души.