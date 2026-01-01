Меньшова подвела итоги года после ухода Алентовой: "Это и есть потрясающий итог их жизни"

Накануне новогодней ночи многие подводят итоги года. И звезды, конечно, не исключение. Печальные итоги года змеи подвела и Юлия Меньшова, недавно потерявшая маму – актрису Веру Алентову.

2025 год стал трагичным для Юлии Владимировны. 25 декабря внезапно покинула этот мир ее мама. На церемонии прощания с матерью Юлия вспомнила цитату Михаила Булгакова о том, что человек внезапно смертен. Это был тот самый случай.

На прощании с Анатолием Лобоцким Вере Алентовой внезапно стало плохо. Легенда отечественного кинематографа ушла из жизни в возрасте 83 лет от острой сердечной недостаточности.

Юлия Меньшова: "Итоги этого года подведены за меня, — сами собой, жирной чертой"

"С наступающим Новым Годом! Итоги этого года подведены за меня, — сами собой, жирной чертой. Но важно сказать, как я невероятно благодарна вам за потрясающую поддержку, которую я получала во всех социальных сетях, повсюду, где были открыты комментарии. За эту волну вашей немыслимой любви и уважения к моим родителям, которая захлестывала меня все эти печальные дни. Это и есть потрясающий итог их жизни, к которому быть причастной для меня — огромная честь. Но жизнь продолжается", — написала в своем Telegram-канале телеведущая.

Меньшова отметила, что последние испытания, выпавшие на долю их семейства, были просто неизбежны. Однако все это не повод опускать руки. Важно продолжать жить дальше, радоваться мелочам и беречь тех, кто по-настоящему дорог.

Юлия Меньшова о Вере Алентовой: "Она ушла, как хотела"

В соцсетях многие писали о мистическом ореоле вокруг ухода Веры Алентовой. В фильме "Зависть богов" они с Анатолием Лобоцким играли влюбленных, и в реальной жизни ушли друг за другом.

На церемонии прощания Юлия Меньшова отметила, что тема смерти не была в их семье табуированной. И вместе с мамой они даже обсуждали план действий на случай ухода актрисы. Вера Алентова объясняла дочери, что где в доме лежит.

По словам телеведущей, Вера Алентова ушла так же, как и хотела. Она боялась быть обузой и хотела уйти мгновенно. Так и произошло.

"Думаю, что Господь ее услышал настолько буквально… Ведь она улетела как птичка — в одно мгновение", - сказала Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова поблагодарила журналистов, дежуривших 25 декабря у театра Маяковского и снявших, как Вера Алентова вошла в него.

По словам Юлии, последнее время актриса с трудом взбиралась по лестнице. Но в тот день буквально влетела на нее, поскольку увидела представителей СМИ. Как отметила актриса, в этом была вся Вера Алентова.

Она всегда выглядела безупречно. И умела держать лицо даже в самых тяжелых обстоятельствах, когда любой другой человек на ее месте мог бы казаться разбитым. Но только не Вера Алентова.

По словам Юлии Меньшовой, это качество ей передалось от мамы. И действительно, на церемонии прощания актриса и телеведущая держалась очень достойно. Никто так и не увидел ее слез.