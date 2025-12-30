Меньшова — о последних часах жизни Алентовой: "Ей было тяжело всходить по лестнице, но она поняла, что журналисты смотрят"

В понедельник, 29 декабря, Юлия Меньшова простилась с матерью Верой Алентовой. Народная артистка России ушла из жизни, и ее дочь рассказала о самых тяжелых моментах.

Последние минуты Алентовой

Меньшова выступила на траурной церемонии и открыто поделилась тем, что происходило накануне трагедии. Она вспомнила, как заказала матери такси, чтобы та смогла выполнить свой профессиональный и человеческий долг.

Юлия позаботилась о поездке матери на церемонию прощания с коллегой. Вдова Владимира Меньшова хотела присутствовать на гражданской панихиде по Анатолию Лобоцкому. Для этого она приехала в Театр имени Маяковского, где 25 декабря шло прощание с актером. Никто не ожидал, что Вера Валентиновна резко почувствует себя плохо. Из траурного зала ее выносили на носилках. А в больницу доставили в состоянии клинической смерти.

Говоря о последних минутах жизни Алентовой, ее дочка заверила, что та с трудом преодолела лестницу, которая вела в театр. Она понимала, все собравшиеся смотрят только на нее. Поэтому Вера Валентиновна постаралась скрыть, как ей было тяжело в эту минуту.

"Увидела, как она идет в толпу у Театра Маяковского. Ей было тяжело всходить по лестнице, но она поняла, что журналисты смотрят. И взлетела по этой лестнице, как будто бы ей 20 лет. В этом вся она: взлетела и ушла с благородством и достоинством", — приводит 5-tv.ru слова Меньшовой.

Что случилось с Алентовой

Уже в театре актрисе стало плохо. Говорят, что причиной смерти знаменитости стала тромбоэмболия. Алентова давно жаловалась на проблемы с сердцем. При этом актриса еще 17 декабря два часа провела на сцене, играя спектакль в Театре им. Пушкина. Зрителям казалось, что вдова Владимира Меньшова чувствует себя совершенно здоровой. Не было и намека на проблемы с самочувствием.