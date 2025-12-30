Меньшова — о последних часах жизни Алентовой: "Ей было тяжело всходить по лестнице, но она поняла, что журналисты смотрят"

Юлия позаботилась о поездке матери на церемонию прощания с коллегой. Вдова Владимира Меньшова хотела присутствовать на гражданской панихиде по Анатолию Лобоцкому. Для этого она приехала в Театр имени Маяковского, где 25 декабря шло прощание с актером. Никто не ожидал, что Вера Валентиновна резко почувствует себя плохо. Из траурного зала ее выносили на носилках. А в больницу доставили в состоянии клинической смерти.
"Увидела, как она идет в толпу у Театра Маяковского. Ей было тяжело всходить по лестнице, но она поняла, что журналисты смотрят. И взлетела по этой лестнице, как будто бы ей 20 лет. В этом вся она: взлетела и ушла с благородством и достоинством", — приводит 5-tv.ru слова Меньшовой.
Что случилось с Алентовой
Уже в театре актрисе стало плохо. Говорят, что причиной смерти знаменитости стала тромбоэмболия. Алентова давно жаловалась на проблемы с сердцем. При этом актриса еще 17 декабря два часа провела на сцене, играя спектакль в Театре им. Пушкина. Зрителям казалось, что вдова Владимира Меньшова чувствует себя совершенно здоровой. Не было и намека на проблемы с самочувствием.