Мария Голубкина отреагировала на сообщения о замужестве: "С какой стати мне к кому-то привыкать"

Актриса Мария Голубкина отреагировала на сообщения о своем замужестве. На светском мероприятии она предстала со спутником, который обнимал ее за талию. Что же их связывает на самом деле?

Что Мария Голубкина говорит о замужестве?

Мария Голубкина заявила, что никогда больше не пойдет под венец. Она не готова менять свои привычки ради мужчины. Голубкиной совершенно не нужен статус замужней женщины.

"Какая свадьба? Мне 52 года. Человек я уже взрослый, со сложившимися привычками. С какой стати мне к кому-то привыкать, что-то менять в себе и в своем укладе..." — заявила Мария Голубкина kp.ru.

Что связывает Марию Голубкину и мужчину, с которым она вышла в свет?

Мария Голубкина и ее спутник появились на недавном кинофестивале в Нижнем Новгороде. Мужчина поддерживал Марию на красной дорожке и всячески демонстрировал свое нежное отношение к ней.

Но, по словам Голубкиной, это просто ее приятель. Он всего лишь качественно справлялся с поставленной задачей — сопровождать актрису. Так что молва поженила их совершенно напрасно.

"Это просто мой знакомый, приятель. Он меня сопровождал на красной дорожке, чтобы я не упала на каблуках. Руку подал, дверь открыл", — объяснила Мария Голубкина.

Личная жизнь Марии Голубкиной

Мария Голубкина тринадцать лет жила в браке с Николаем Фоменко. У пары двое детей: 27-летняя дочь Анастасия и 22-летний сын Иван. В 2008 году Голубкина и Фоменко развелись.

Мария рассказывала, что Николай был ей неверен. А еще она называла его самодуром, с которым невозможно договориться. Голубкина поздравляла женщину, на которой тот женился после нее.

В 2017 году у Марии Голубкиной был роман с сыном актера Василия Ливанова, Борисом Ливановым. Борис делал Марии предложение. И она даже согласилась выйти за него замуж.

Но вместе они продержались всего четыре месяца. Мария Голубкина потом объясняла, что их отношения не выдержали испытания бытом. Мол, романтика — это одно, а вести совместное хозяйство — совсем другое.