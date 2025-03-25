Ксения Охлобыстина: «Мария Голубкина ухаживала за мамой до последнего»

Ксения Охлобыстина, жена актера Ивана Охлобыстина, которая близко дружит с Марией Голубкиной, не смогла пропустить гражданскую панихиду и отпевание, почтив тем самым память Ларисы Голубкиной. Она дала понять, что давно общается с этой семьей и по своему поддерживала Марию Голубкину, ведь они давно дружат.

Естественно, жена Ивана Охлобыстина знала, что мама актрисы тяжело болеет. У народной артистки РСФСР был рак крови третьей стадии и болезнь Паркинсона. Ксения Охлобыстина дала понять, что Мария всегда ухаживала за своей мамой, не оставляла ее одну. В последние годы Лариса Ивановна жила в медицинском пансионате в Подмосковье, где у нее была сиделка.