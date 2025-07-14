Марго Овсянникова сорвала интервью: "Будто мы говорили не с командой артиста, а с решальщиками"

Марго Овсянникова нахамила своей интервьюерше. Экс-участница телестройки наговорила лишнего. А потом внесла в материал кучу правок. В итоге Мадонна Мур отказалась публиковать беседу с Марго на своем ресурсе и пожаловалась на хамство восходящей звезды.

Блогерша Мадонна Мур в своем телеграм-канале рассказала, что на днях записала интервью с Марго Овсянниковой. Но не будет его размещать. Она призналась, что беседа получилась очень личной. Марго была откровенна. Но когда Мадонна отправила смонтированное видео на согласование, началось нечто.

"Нам прислали 30 (!!!) правок, требуя вырезать куски буквально каждые 2 минуты, переписывая под себя титры и другие редакционные материалы. Позже в личных сообщениях Марго сообщила, что много наговорила лишнего. Я уже не буду говорить про хамскую манеру диалога и угрозы, будто мы говорили не с командой артиста, а с решальщиками", — написала Мадонна Мур.

Далее Мадонна Мур обратилась к Филиппу Киркорову. Поп-король называет себя продюсером Марго Овсянниковой.

"Филипп Бедросович, если вы все-таки реальный продюсер, а не парадный, наведите там порядок, что ли. Напомню, у меня независимый проект, я снимаю все на свои деньги, в том числе этот эпизод", — добавила Мадонна Мур.

Марго Овсянникова была участницей проекта 'Дом-2'. Уже там она не скрывала, что ее цель — стать известной певицей. В последнее время Марго часто выходит в свет в компании Филиппа Киркорова.

Сейчас она принимает участие в шоу ТНТ 'Мастер игры'.