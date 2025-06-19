Кузнецова защитила Овсянникову в ’Мастере игры’: "Гнать сильного игрока — это испанский стыд"

Экстрасенс Николь Кузнецова пришла в студию шоу "Утро. ТНТ". В программе она прокомментировала скандалы в шоу "Мастер игры". В этом проекте звезда "Битвы экстрасенсов" продемонстрировала свои таланты. Николь стала одной из ярких участниц шоу.

В самом первом выпуске Кузнецова крупно повздорила с Марго Овсянниковой. Та успела поругаться и с 19-летней Авророй Кибой. Невеста Григория Лепса обиделась на певицу. Марго усомнилась в том, что Киба все еще встречается с артистом. Также Овсянникова сцепилась и с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой.

С Николь их перебранка быстро сошла на нет. Кузнецова заявила, что считает себя взрослым человеком. Поэтому она сразу поставила Марго на место. Экстрасенс объяснила фаворитке Филиппа Киркорова, где начинаются ее личные границы.

"Мне она показалась запуганным ребенком, который с помощью своей эпатажности хочет что-то завоевать. У меня она не вызывала раздражения. Я ходила и говорила ребятам: ’Она не психбольная. Вы что, нет!’ Она нормальная девушка, и надо к ней относится с пониманием. Гнать сильного игрока просто потому, что он тебе не нравится, — это тоже испанский стыд», — считает Николь.

Еще одного участника шоу, Женю Ершова, она назвала балагуром. К мнению такого персонажа, как говорит Кузнецова, она не прислушивалась. Его она даже посчитала неуравновешенным. А тех, кто прибился в его "команду", обозвала стадом. "Он чудесный, но он просто создает какую-то суету", — добавила она.

Смотрите шоу «Утро. ТНТ» каждый день по будням с 6:00 до 8:00! Реалити-шоу «Мастер игры» — по субботам в 19:00 на ТНТ!